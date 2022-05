NOVAC I NAKIT PRIHVATAM, AUTOMOBILE SAM VRATILA JER JE GOST BIO PIJAN! Sara progovorila o BAKŠIŠU na tezgama!

Pevačica Sara Reljić otkrila istinu iza snimka koji je zapalio mreže.

Izvor: TikTok/duletodorovic901/printscreen

Pevačica Sara Reljić nedavno je dospela u centar pažnje medija zbog snimka koji se šerovao na društvenim mrežama.

Na snimku vidimo Saru kojoj gosti na jednom slavlju, pored novčanica, u ruke, kao bakšiš, stavljaju i ključeve od kola.

Sada je otkrila da, uprkos javnom mišljenju, pevačima nije lako na nastupima, kao i da je taj čuveni bakšiš vratila.

"Mnogi misle da je pevačima lako i da je naš novac lako zarađen, zapravo, ja trenutno nastupam sa gipsom na ruci. Pevači često budu u situaciji da moraju da pevaju kada prolaze kroz najteže životne situacije, a neretko i propuste važne trenutke sa porodicom jer tog dana moraju da rade", rekla je pevačica koja ne krije da na proslavama dobija ogromne bakšiše.

"Nedavno se dogodila situacija da mi je čovek umesto novca, kao bakšiš dao ključeve od automobila. To sam, naravno, vratila. Mnogi ljudi kada daju sav novac iz džepa, a pogodi ih pesma poklanjaju različite stvari, ali ja to ne prihvatam jer znam da su pod dejstvom alkohola, i da će se verovatno sutradan kajati. Novac prihvatam, i nakit, pošto mi i to često poklanjaju".

Pogledajte kako Sara dobija bakšiš!

Pogledajte 00:30 Sara Reljic peva na svadbi Izvor: TikTok/duletodorovic901 Izvor: TikTok/duletodorovic901

Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!