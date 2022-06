ŠUTNULA UČESNIKA ZADRUGE, PA SMUVALA REPERA?! Elena Kitić ima novog dečka - spajali je sa Vojažom, ali ovo je IZABRANIK?

Mediji prenose da je Elena Kitić ponovo zaljubljena!

Izvor: Instagram/elenakitic/MONDO/Stefan Stojanović

Fran Pujas nedavno je ispao iz Zadruge 5, nakon čega je za medije otkrio da se još oporavlja i privikava na stvarnost, a potom i potvrdio informaciju da je prekinuo vezu sa ćerkom slavnog pjevača Mileta Kitića, pjevačicom Elenom Kitić.

Elenu su ubrzo povezali sa mladim reperom Mihajlom Veruovićem Vojažem, a navode o vezi je upravo on i demantovao. Ipak, šuška se da je pjevačica smuvala drugog repera!

Kako Kurir saznaje, Elena je Frana ostavila zbog producenta i muzičara Mihaila Vujića, poznatijem pod umjetničkim imenom Miksa. Ona je svoju vezu s Mihailom započela dok je Pujas još bio u rijalitiju, a čim je iz njega izašao, čuli su se telefonom i tada mu je ona rekla da je najbolje da raskinu, ali i da ima novog dečka.

"Elena i Miksa su nerazdvojni. Oni se poznaju odavno, prvo su bili samo prijatelji, a tek su kasnije sjevnule varnice između njih. On je nju pratio i na nastupima. Smuvali su se dok je Fran bio u Zadruzi, a kad je izašao, to mu je i rekla. Ona se odavno ohladila od njega, ali nije znala kako to da mu kaže, a veza s Miksom je bila savršen razlog za to da s njim prekine kontakt", započinje priču izvor.

On dodaje i da je Fran teško podnio raskid, jer je jedva čekao da vidi Elenu i da nastave gdje su stali kad je ponovo ušao u rijaliti.

On se baš razočarao kad ju je pozvao. Jedva je čekao da je čuje, a onda mu je ona rekla da je s njima gotovo i da je našla novog dečka, s kojim uživa i koji je potpuno razumije i pruža joj podršku. To ga je povrijedilo jako, ali je nakon toga ubrzo stupio i u s*ks kombinaciju sa Sandrom Čaprić", objašnjava izvor.

Ovako izgleda Miksa:

A pogledajte i delić Eleninog vrelog nastupa: