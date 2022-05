NE MORA TAŠNA OD 6 HILJADA EVRA, MOŽE I ONA OD 1.000! Folker o ženi i ćerki - Imaju cipela kao da su STONOGE!

Pevač Mile Kitić otkrio koliko novca troše supruga Marta i ćerka Elena Kitić.

Mile Kitić i Marta Savić važe za jedan od najskladnijih parova na estradnoj sceni, a ljubav su ozvaničili još pre 34 godine, kada su počeli zajednički život. Kasnije su dobili ćerku Elenu, koja je krenula stopama roditelja.

Sada je pevač prokomentarisao njihove skupocene navike kada je garderoba u pitanju, ali se osvrnuo i na Eleninog novog dečka, rijaliti učesnika Frana Pujasa.

"To je njen izbor, nemam brige! Važno mi je da je njoj dobro i da je voli. Podržao sam je u svemu, nemam zeta zvanično. Ona ima 24 godine, zrela je devojka, odlučuje sama, ja se ne mešam u to. Povezivali su je sa raznima, to je njen izbor. Ni meni niko nikad nije birao. Marta je sa njom mnogo pričala i prošla je sa njom pubertet dobro. Veliku ulogu je odigrala kod nje, mislim da je izvela na pravi put. Nekad i ja tražim savete od nje", rekao je Mile

Spekulisalo se da Marta i Elena troše mnogo novca na garderobu, a Mile to ovako komentariše:

"Novac treba trošiti! Ja sam radio, neću u grob nositi pare. Ne treba preterivati i kupovati tašne od 6 hiljada evra, nekad kupi od 1.000. Nisu prezahtevne, Marta je fina žena koja želi samo lagodan život, ima sve, ima stvari, ne treba joj i da živi još sto godina. Kad pogledam u garderober, cipele, kao da je stonoga. Tako i Elena, nije zahtevna, sem ako ne pikira neku stvar".