NAVUKAO JU JE NA IGLU, A ONA JE TUKLA MAJKU! Milić prošao PAKAO s pokojnom ćerkom - Unuke ne može da dovede iz DOMA!

Muzičar Milić Vukašinović vodio je buran život, a jedna tragedija obeležila mu je život - njegova ćerka koja je bila heroinski zavisnik pronađena je mrtva 2018. godine.

Izvor: Pink screenshot

Milić Vukašinović jednom prilikom priznao je da je koristio narkotike, kako je tada izjavio "bio je na kokainu, voleo je da pije viski i duva". Poznati muzičar izvukao se iz svih poroka, ali njegova ćerka Maja Avdibegović nije uspela.

Maja je bila zavisnica od heroina, a kako je Milić otkrio na iglu ju je navukao dečko, te da oseća krivicu, jer joj je iznajmio stan u kom je bilo leglo narkomana.

"Moja ćerka je imala 14 godina kada je ta priča počela. Ona je ratno dete i generalno je u Sarajevu dosta dece izvršilo samoubistvo. Jako lako se dolazilo do tih najtežih droga u to vreme. Zaljubila se u jednog dečka koji je bio jako lep, svirao je bubnjeve i bio je veoma talentovan i stalno su se družili... Bilo mi je sasvim normalno da malo popije pivo ili 'produva travu'. Međutim, taj dečko i svi njegovi drugari su već bili na heroinu. Narkomani se vode mišlju: 'Što bih samo ja bio na igli, kad može još neko pored mene'. E tako je on nju navukao. Prvo sam pomislio kada je dolazila kući nekako čudna da je bila malo mamurna, da je popila malo više piva i duvala, dok nisam provalio da je u pitanju heroin, a tada je već bilo kasno", rekao je on i dodao da je tada napravio kobnu grešku kupivši joj stan.

"Sećam se da me je molila da joj iznajmim stan, da neće da se drogira više. Ja joj iznajmim stan, to je bilo narkomansko leglo. Nisu ni dva dana sastavili to. Vera je tri dana sređivala taj stan", ispričao je Milić i dodao da mu je Maja u stanju deprimiranosti je rekla: "Ja ne mogu da imam normalnog dečka, samo narkomana".

Milić je istakao i da je Maja pokušala da se "skine", ali nažalost nije uspela.

"Par puta je bila u bolnici. I sa tim prvim dečkom, i sa mužem tim. Oni odustanu posle sedam dana, i onda i ona sa njima. Rekao sam Veri da ne pravimo decu, jer će biti na mene. Sigurno će imati moju genetiku", ispričao je on i prisetio se trenutka kada je zatekao ćerku da bije majku.

"U jednom momentu sam ćerku hteo da ubijem od batina. Ja sam ušao u našu tada zajedničku kuću i kada sam otvorio vrata, video sam kako Maja tuče moju suprugu, koja je maltene nemoćna.Udarala je nogama, a ona je ležala na podu. Ja sam ja zamalo bacio sa terase, nezavisno što je moje dete, ali to kad sam video, znao sam da joj je tražila pare, a ona mučena nije imala da joj da i moja ćerka je nju tukla. Eto, to su ti narkomani. I onog njenog sam hteo da nađem. Maja je mrzela majku, moju prvu ženu, jer ju je zvala narkomanka, i ona je nju prva provalila da se drogira. Majku je mrzela, a mene je volela. Ta psiha nije bila moje dete. Od heroina je bila deformisana njena psiha. Izgubio joj se identitet koji je postojao pre. Kao devojčica je bila duhovita, simpatična, talentovana i omiljena i sve je krenulo naopako posle tog njenog prvog dečka".

Milić se prisetio i trenutka kada je saznao za ćerkinu smrti.

"Bili smo kod kuće, telefon je zazvonio i novinarka me je pitala da li je istina, nisam znao. Kažu čitam u novinama da su našli Maju mrtvu. Ko god ima narkomana, on čeka da čuje ono najgore o dragoj osobi. Maja je bila jako inteligentna, znala je šta i kako da priča sa mnom. Nikad ne bi rekao da je to narkoman. Iz tog izliva inteligencije, ubode se i bude debil. Možeš da vežeš nekog, skine se fizički, prođe...Dan pre nego što se to desilo bili smo u Sarajevu, dogovarali da idemo na more", ispričao je Milić za medije.

Izvor: MONDO

Maja je iza sebe ostavila dvoje dece, koja žive u domu, a muzičar ih redovno obilazi kada ode u Sarajevo, ne može da ih dovede kod sebe jer im je otac, koji je u teškoj situaciji, još uvek živ.

"Kada god odem u Sarajevo ja ih posetim. Smešteni su u Dečijem domu. Jako fini, dobri učenici i verujem da će postati pošteni ljudi", ispričao je on.

Ćerka muzičara Milića Vukašinovića pronađena je mrtva 2018. godine, ali tu nije bio kraj tragediji. Milić je kasnije saopštio da je preminuo i njegov bratanac. On je tada na Tviteru napisao:

"Učim prve akorde pokojnog sina od mog pokojnog brata. Sve sam živo sahranio, majku, oca, sestru, brata, sina od brata i rođenu ćerku, život ti j*bem. Bog me valjda čuva za kraj", napisao je Milić tada.