POTUKAO SAM SE SA TOMOM ZDRAVKOVIĆEM! Milić Vukašinović otkrio nepoznate detalje o saradnji sa legendarnim pjevačem!

Milić Vukašinović o druženju i saradnji sa Tomom Zdravkovićem.

Poznato je da su najveći rokeri svojevremeno pisali megahitove poznatim narodnjacima, a najviše napisanih hitova broji Milić Vukašinović koji je sarađivao i sa Tomom Zdravkovićem.

Milić je napisao brojne hitove narodne muzike, među kojima je i pjesma "Sjećaš li se Sanja" koju je otpjevao pokojni Toma, a sada je prvi put otvoreno govorio o njihovim zajedničkim trenucima.

Oni su, kako roker kaže, bili nerazdvojni drugovi, ali nije bilo tako od početka.

"Ne znam što me Bjelogrlić nije zvao da uradimo ovo u vezi sa pjesmom jer je to nevjerovatna scena. Dovoljna je činjenica što je Toma smatrao da je to najljepša narodna pjesma koju je čuo u životu. I taj način kako smo se prvi put sreli i potukli, a kasnije postali prijatelji, nesvakidašnji je", rekao je Milić.

