AMBER PRIZNALA DA JE SLAGALA! Šok tokom suđenja sa Džonijem Depom, glumica GODINAMA krila istinu, u igri su MILIONI!

Amber Herd priznala je da je slagala oko vrlo važne stvari tokom suđenja sa Džonijem Depom.

Izvor: Profimedia

Amber Herd je na sudu priznala da je slagala i to pod zakletvom, čime je suđenje sa Džonijem Depom postalo još šokantnije!

Kada su se Džoni i Amber razveli, glumica je dobila sedam miliona dolara kako bi ćutala o njihovom odnosu, i te 2016. se zaklela da će tu svotu dati u humanitarne svrhe jer "ne želi Džonijev novac i nikada ga nije ni željela".

Amber je u intervjuu na holandskoj televiziji 2018. potvrdila da je donirala sedam miliona dolara, i da je 3,5 miliona dobila Američka unija za ljudska prava (ACLU), a preostalih 3,5 Diječija bolnica u Los Anđelesu. Te tvrdnje ponovila je i na sudu, pod zakletvom, 2020. godine.

Ali je sada glumica, koja je Depa optužila za brutalno silovanje i nasilje, priznala da je slagala.

"Zaista namjeravam da ispunim to obećanje, i voljela bih da on prestane da me tuži kako bih to mogla da uradim. Uzela sam manje novca nego što su nudili, jer nikada nisam htjela njegove pare. Samo sam htjela svoju bezbjednost i budućnost, a on je to sve ugrozio. Htjela sam da me ostavi na miru", rekla je Amber.

U sudskim dokumentima se navodi da je ACLU "od Amber, ili u njeno ime" za sada dobila samo trećinu te svote. Pola miliona dolara došlo je iz kompanije čiji je vlasnik Ilon Mask, s kojim je kratko bila u vezi.

Depovi advokati su ranije rekli da njena verzija priče o tome da nije htjela Džonijev novac nije istinita. Amber je posle razvoda od Depa, između ostalog, zahtjevala da nastavi da koristi tri njegova stana u Los Anđelesu bez plaćanja centa kirije.