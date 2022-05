BLJUVOTINE UŽIVO! PRIČALI O FEKALIJAMA NA SUDU: Amber negirala da je vršila NUŽDU u krevetu - On je kriv, jeo je TRAVU!

Novi dan suđenja, nove pikanterije iz braka Džonija Depa i Amber Herd

Izvor: YouTube/Fox5 Washington DC

O suđenju holivudskog glumca Džonija Depa i njegove bivše supruge Amber Herd ne prestaje da se govori i piše. Par koji se međusobno optužuje za nasilje u braku, pred javnost je iznio uznemirujuće snimke i slike svađa, a nakon što su se o ovom slučaju oglasili i brojni stručnjaci, javnost se sve više okreće protiv Amber Herd.

Sada je na suđenju bilo riječi o stvari koja je skandalizovala javnost prije par godina - fekalijama u bračnom krevetu.

Dep je ranije pred sudom i porotom rekao da mu je obezbjeđenje javilo da je "Amber izvršila veliku nuždu na njegovoj strani kreveta", što je za njega bio "šok".

"To je groteskno, ko to radi?", pitao se Dep, a danas je Amber, svjedočeći o ovom incidentu demantovala da je to ona uradila.

"Naš pas je našao Džonijevu travu, pojeo je i imao je stomačnih problema".

Dep se kasnije nadozvao i rekao da je "ono što je ostavljeno u krevetu bilo preveliko za psa Bua, koji je tad tek bio štene".