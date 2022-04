"NEKA GA TAMO DA SE OTREZNI!" Majka Darka Lazića očajna, nije znala da joj je sin priveden - Rekao mi je da IMA DOZVOLU

Majka Darka Lazića, Branka Lazić, oglasila se nakon što joj je sin priveden zbog brze vožnje i rekla da je jako zabrinuta, kao i da nije znala šta se desilo.

Izvor: Instagram/Screenshot/darkolazicofficial/YouTube/Screenshot/Darkova Kuhinja

Darko Lazić priveden je jutros zbog niza saobraćajnih prekršaja i nalazi se u PS Novi Beograd, a određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti sproveden sudiji za prekršaje.

Darkova verenica Barbara Bobak potvrdila je da im je veza u krizi i da su raskinuli pre njegovog privođenja, a sada se ovim povodom oglasila i pevačeva majka Branka Lazić, koja je za skandal saznala putem medija. Priznala je da je veoma zabrinuta i da nije znala da joj je sin nastavio život kakav je vodio i ranije.

"Ništa ne mogu da kažem dok se ne čujem sa Darkom. Ja sam od novinara čula da je uhapšen. Kao majka, naravno da sam jako zabrinuta. Znala sam da je nastavio da pije pomalo, ali nisam znala da konzumira drogu, ako je to što se piše istina. Meni je Darko rekao da ima vozačku dozvolu, ne znam zašto bi mene lagao, nemojte me držati za reč, ali mislim da nije naša dozvola u pitanju, nego iz inostranstva", izjavila je Branka.

"Ako je tako kao što se piše, neka ga malo tamo da se otrezni. Ako je kriv, bolje što se desilo ovako bez posledica.Nisam znala da su on i Barbara raskinuli, i to sada čujem od vas. Pa ne znam, žao mi je, ali, opet, bolje sada da se to dogodi ako ne ide, nego kasnije kada dođu deca. Ne bih volela da dobiju dete, pa da ono opet odrasta u porodici bez oba roditelja", rekla je Darkova majka.

Darko Lazić priveden je jutros oko 4 časa, nakon što ga je presretač na auto-putu u Novom Beogradu zaustavio dok je vozio brzinom od 117 km/h na deonici na kojoj je ograničenje 80 km/h.

Podvrgnut je alko-testu i izmereno mu je 0.91 promila alkohola u organizmu, ali i testu na drogu koji je navodno bio pozitivan. Poznato je i da je pevaču trajno oduzeta srpska vozačka dozvola još 2013. godine.

Pre privođenja, bio na rođendanskoj proslavi boksera Marka Nikolića, koji je rekao da se pevač nije čudno ponašao na slavlju, već da se provodio kao pravi gospodin.

Pogledajte današnji snimak iz Brestača: