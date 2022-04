BARBARA ŠUTNULA DARKA LAZIĆA PRE NEGO ŠTO JE PRIVEDEN: Pevač pokupio stvari i OTIŠAO IZ STANA - divljao zbog raskida?!

Darko Lazić priveden je jutros zbog saobraćajnog prekršaja i i dalje se nalazi u pritvoru, nakon čega će biti sproveden kod sudije za prekršaje. Ovome je navodno prethodio raskid s Barbarom Bobak.

Pevač Darko Lazić priveden je zbog nekoliko načinjenih saobraćajnih prekršaja, rano jutros na auto-putu u Novom Begradu. I dalje se nalazi u PS Novi Beograd, a pored novčane, preti mu i zatvorska kazna.

Pre skandala pevač je navodno imao nesuglasice s verenicom Barbarom Bobak, te se prema pisanju medija iselio iz stana u kojem su zajedno živeli.

"Emotivno sam razoren. Ne znam šta ću sa sobom. Barbara mi je rekla da želi pauzu. Ljudi moji, šta znaci pauza? Ili da me ne voli više ili da je našla drugoga. Sve sam radio za nju, menjao sam se. Povredila me je nekim rečima, nadam se da tako ne misli zaista. Došao sam iz Hrvatske pre tri dana, otišao sam pravo u naš stan u Novom Sadu. Ujutru se budim, zagrlim je, a ona kaže: 'Nemoj me dirati, treba mi prostora'. Pokupio sam svoje stvari i otišao iz stana", ispričao je Darko, a prenose mediji.

Ovim povodom se oglasila i Barbara i potvrdila da su se stvari promenile.

"Ne radimo više zajedno intervjue i emisije. Svako radi za sebe", izjavila je pevačica.

Darko Lazić je jutros priveden zbog prekoračenja brzine, nakon što ga je presretač zaustavio dok je vozio brzinom od 117 km/h na deonici na kojoj je ograničenje 80 km/h.

Podvrgnut je alko-testu i izmereno mu je 0.91 promila alkohola u organizmu, ali i testu na drogu koji je navodno bio pozitivan. Poznato je i da je pevaču trajno oduzeta vozačka dozvola još 2013. godine.

Pre privođenja, bio na rođendanskoj proslavi jednog boksera.

