SVI SKANDALI DARKA LAZIĆA: Dve pucnjave i tuče sa devojkama, a ovo nije prvi put da se pominje KOKAIN uz njegovo ime!

Darko Lazić, turbo-folk zvezda, poznat je po brojnim skandalima u bogatoj i kontroverznoj karijeri.

Darko Lazić poznat je kao ljubitelj adrenalina i brze vožnje. Neki bi rekli čak i bahate vožnje. Priveden je Darko sinoć na Novom Beogradu zbog prekoračenja dozvoljene brzine i zbog vožnje pod uticajem alkohola i narkotika, konkretno kokaina. Određeno mu je zadržavanje od 48 sati. Darko je pre privođenja bio na rođendanu kod boksera Marka Nikolića.

Tokom burnog života, pravio je niz saobraćajnih prekršaja koji se uglavnom odnose na vožnju prekoračenom brzinom, vožnju bez vozačke dozvole i pod uticajem alkohola ili narkotika.

Sve je počelo 2011. godine kada je krenuo na zakazani nastup u Jagodinu sa koleginicom Milicom Todorović, ali je zbog kiše put bio klizav te je Darko usled toga izgubio kontrolu nad vozilom. Automobil se prevrnuo tri puta no srećom, oboje su prošli sa ogrebotinama bez većih posledica.

Takođe, pevač je 23. oktobra 2018. godine doživeo tešku saobraćajnu nesreću nakon koje je jedva ostao živ. Nije vezao pojas, prekoračio je brzinu i vozio je pod dejstvom alkohola. Jedva je ostao živ nakon ove nesreće, više od mesec dana proveo je na intenzivnoj nezi i život mu se nakon toga potpuno promenio kako je on izjavio.

"Mnogo me nesreća promenila. Jedna greška je mogla da me košta života. Svega se sećam, to su slike koje će mi ostati doživotno urezane. Najradije bih da zaboravim sve. Ne bežim od svoje odgovornosti i zahvalan sam bogu na drugoj šansi. Iskreno, ne znam zašto sam hteo da se vratim te noći posle proslave kući, da sam se odmorio, do ovoga ne bi došlo. To mi je bila ozbiljna opomena i, verujte, kad čovek pogleda smrti u oči, na život posle gleda drugačije", rekao je Darko dva meseca nakon nesreće koju je doživeo.

Iste godine, našao se u centru skandala zbog snimka koji je procureo na društvene mreže na kojem se vidi kako on navodno šmrče beli prah, kako je tada pisao Kurir. Sumnjalo se na kokain koji su mu prijatelji ostavili u bekstejdžu nakon nastupa u jednom beogradskom noćnom klubu. Povodom tog događaja, Darko je izjavio da je sporni snimak star devet godina i da ne želi više da se oglašava o ovoj temi.

U 2018. godini Darko je bio u centru pažnje zbog novog incidenta, u kojem je on ovog puta bio žrtva. Darko je tada tvrdio da je pretučen, kao i da je na njega pucano dva puta iz vatrenog oružja u Umčarima, ali su ga oba metka promašila.

Dve godine kasnije, dogodio se novi ispad. Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa aerodroma u Cirihu na kojem reper i producent Slobodan Veljković, poznatiji kao Cobi, urinira i psuje po pisti, a na snimku se pojavljuje i Darko Lazić. Taj snimak zapalio je sve mreže, a Darko je povodom njega tvrdio da je bio sa Cobijem na mestu kada je snimak nastao ali da nije video trenutak kada Cobi urinira po pisti.

U martu 2020. godine uvedeno je vanredno stanje u Srbiji usled pandemije koronavirusa, a Darko Lazić bio je jedna od osoba koja nije poštovala propisane epidemiološke mere pošto je pevao na nekoliko privatnih žurki. Uhvaćen je početkom marta 2020. godine na jednoj privatnoj žurci, u mestu Dublje, kod Bogatića. U pitanju je navodno bila proslava koja je bila organizovana povodom rođenja deteta. Proslavi je prisustvovalo oko dvadesetak ljudi i sve je bilo prenošeno uživo na Instagramu. Kasnije tokom godine, Darko je gostovao na jednoj televizijskoj emisiji kada se oglasio po pitanju nepoštovanja epidemioloških mera.

"Čak i da sam nastupao, ne osećam se krivim. Taj virus je zavladao celim svetom, pogodio je najviše nas i ugostiteljstvo. Mi nismo krivi ni za šta", izjavio je tom prilikom Lazić.

Darko je i tokom karantina pravio brojne saobraćajne prekršaje - U Bogdatiću je 28. marta vozio bez vozačke dozvole dok je trajao policijski čas te su ga nadležni organi sproveli na sud. Zatim ga je 29. aprila 2020. godine saobraćajna policija zaustavila u mestu Subotište kod Brestača. Vozio je svoj "Porše Panamera" bez vozačke dozvole.

Darko je tada dao izjavu za medije povodom vožnje tokom policijskog časa.

"Tačno je da sam zakasnio, nakon policijskog časa, zakasnio sam 15-20 minuta zato što sam imao probleme sa kolima, a to da sam vozio - nisam, vozio je moj prijatelj... Ovo je prava istina. Platiću kaznu, jer sam okasnio", rekao je tada Lazić, a navodno je morao da plati po 100.000 dinara za svaku kaznu. Ukupno 200.000 dinara.

Prošla godina mu je bila naročito interesantna - drao se na vozača u sred snimanja emisije, pravio je nove saobraćajne prekršaje, imao žestoke svađe i tuče sa devojkom Barbarom Bobak, krio se od saradnika Veljka Belivuka, svađao se sa organizatorima nastupa oko nedovoljnog honorara...

U februaru 2021. godine tokom snimanja emisije izdrao se na vozača koji je ubrzo prekinuo intervju. Darko je davao intervju kada se začulo kucanje na vrata. U sobu je ušao vozač. Darko je burno reagovao i rekao mu: "Hoćeš da te cimnem glavom?!".

April mesec bio je prilično kontroverzan i bogat događajima. Prvo je u javnost procurela vest da ga je napustila devojka Marina Gagić usled burne svađe u zajedničkoj kući u Brestaču. Njih dvoje su se posvađali, a mediji su preneli da je Darko vitlao pištoljem i navodno pucao u televizor. Sa Marinom ima sina Alekseja.

Ubrzo je Darko ponovo dospeo u žižu javnosti zbog neregistrovanog automobila kojeg je 2014. godine poklonio bivšoj supruzi Ani Sević. Pevačica je saslušana u policiji zbog lažnih tablica, a Darko je bio dovođen u vezu sa uhapšenim Veljkom Belivukom, poznatijim kao Velja Nevolja koji je uhapšen 4. februara iste godine. Automobil koji je poklonio bivšoj supruzi, "Mercedes CLK", prodao je izvesnom Nikoli Crnom koji je, po navodima domaćih medija, imao veze sa uhapšenim Belivukom. Ubrzo ga je i policija zvala na informativni razgovor ali se on nije odazvao na te pozive i odlučio je da se skloni iz Beograda na neko vreme.

"Razlog zbog kog se pevač nekoliko dana krio je taj što je luksuzna kola prodao članu klana Veljka Belivuka. Nije želeo da ga povezuju sa tim ljudima", rekao je izvor.

Ubrzo je procurela i vest da Darko ne plaća alimentaciju Ani Sević, sa kojom ima ćerku Lorenu, a suma alimentacije iznosi čak 1.4 miliona dinara što je znatno pogoršalo odnose bivših supružnika.

U maju 2021. godine imao je saobraćajnu nesreću u blizini Beograda. Nezgoda se dogodila oko 20 časova i 30 minuta, u mestu Prhovo koje se nalazi između Pećinaca i Šimanovaca. Kako je tada pisao Kurir, u toku vožnje mu je pukla guma pa je udario u banderu koju je i srušio tom prilikom. Darko je srećom prošao bez ozbiljnijih povreda, dok je automobil skroz uništen.

Krajem prošle godine, u novembru, Darko je pravio haos nakon nastupa u Koblahu kada nije bio zadovoljan honorarom od 2.500 evra. Jedan od saradnika ga je obavestio da će zaradu podeliti iako te večeri nije bilo mnogo ljudi. Darko je trebalo da dobije 2.500 evra no njemu se to nije dopalo, preneli su mediji.

Poslednji skandali Darka vezani su za odnos sa devojkom Barbarom Bobak. Prema navodima domaćih medija, sam početak veze bio je turbulentan. Veza je počela tako što je Darko bio na korak od braka sa bivšom devojkom Marinom Gagić. Zatim, par je imao zajednički nastup u Beču početkom februara 2022. godine a nakon nastupa su se Darko i Barbara potukli u hotelskoj sobi, kako pišu mediji. Brojni izvori tvrde da su se već tukli, na proslavi punoletstva ćerke pevača Srećka Krečera. Tada se navodno nabacivao Barbari pevač Uroš Živković.