NE PONOSI SE ZGODNOM ŽENOM! Nakon priča o aferi sa voditeljkom Slagalice, oglasio se Uroš Ćertić - evo šta je PORUČIO!

Uroš Ćertić poslao nekoliko poruka putem svog Instagrama.

Marija Veljković se razvela od supruga Milana Milovanovića prije nekoliko mjeseci i s djecom se vratila u djevojački stan, a u medijima su se nedavno pojavili navodi da se razvela zbog afere s Urošem Ćertićem.

Voditeljka je ranije poručila da je u šoku, a kaskader se oglasio, demantovao bilo kakvu romansu sa voditeljkom, te otkrio da se čuo sa njom. Sada je porukom fotkama koje je podelio na svom instagramu zbunio sve!

On je na svom nalogu podijelio nekoliko emotivnih citata, te su se mnogi zapitali da li je ovim želeo nešto da poruči.

"Šta je ljubav? Pažnje, magarče, pažnje!", pisalo je u prvoj poruci.

Potom je uslijedila i naredna:

"Ne ponosi se zgodnom ženom, za to nisi zaslužan. Ponosi se srećnom, za to jesi!", dodao je.

Podsjetimo, Uroš Ćertić demantovao je navode da je bio u bilo kakvoj emotivnoj vezi.

"Nemam više komentara na tu temu. Želim da mene ostave novinari na miru zbog njih dvoje. Nismo zajedno, niti smo bili. Ne trebaju mi ovakve priče, a najmanje majci troje djece. Poštujte nju, ako ne mene. Da je bila sa mnom, bila bi još u braku, kao i mnoge koje su, pa ostale, jer se zna 'tvrd pe*is mir u kući'", izjavio je Uroš za Kurir.

Posebno se čak i obratio arhitekti Milanu Milovanoviću, s kojim je Marija bila u braku, te njegovom izvjesnom prijatelju koji se, kako je rekao, "raspituju po gradu o ovoj romansi".

"Mi smo komšije, tu, 200 metara. Viđali smo se, 'družili' neko vrijeme. To je sve što mogu da kažem! Upoznali smo se, koliko se sećam, odavno, na televiziji. Imamo zajedničke prijatelje, glumce, ne znam... Hoću samo da prestane da li on (Marijin bivši muž) ili njegovi prijatelji, da pod lažnim ženskim imenima ostavljaju komentare na članke o njenom razvodu: 'Nije ona njega ostavila, on je nju i djecu najurio jer se je*ala s komšijom Urošem!' Ili: 'Nije tačno da se razvode zbog ovog ili onog, viđali smo je kako ulazi i izlazi iz njegovog ulaza na Gundulićevom vijencu'", naglasio je on za "24sedam".