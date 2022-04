Zorica Marković nikad iskrenije o svom privatnom životu i odrastanju.

Izvor: Kurir TV screenshot

Pevačica Zorica Marković svoj privatan život oduvek je držala daleko od očiju javnosti, a iako je bila deo brojnih rijaliti formata ni u jednom o njemu nije govorila o svom odrastanju, ali i ljubavima koje su joj obeležile život.

Ipak, jednom prlikom je otkrila da ju je majka rodila u štali, ali i da je bila "neželjeno dete". Takođe, Zorica je tada prvi put za medije govorila o svom detinjstvu, ai i trenutku kadaje svog prvog supruga uhvatila u preljubi.

"Imam četvoro braće i sestara. U trenutku kada je moja majka bila trudna sa mnom i moja 20 godina starija sestra bila je trudna. To je tada bila sramota! Razmišljali su o abortusu… Majka me je ipak rodila, u štali. Ne znam ni kada sam se rodila! Nasmejem se kada me neko pita šta sam u horoskopu. Odgovorim im da sam vodopad", započela je Zorica.

"Sedam dana nisu znali šta će sa mnom. Zato ne znam kada sam se rodila, neki kažu 9. juna, a neki 31. maja. U mojoj porodici svi su imali neki zadatak. Moj je bio da čuvam 50 ovaca i 10 krava. U zapadnoj Srbiji žene su jake. Tako je i moja mama bila stub kuće, u kojoj je živelo 11 ljudi. Iako je bila niska i sitna, bila je jača od tri muškarca. Ona i otac su imali skladan brak. Bila sam neželjeno dete", dodala je.

Vidi opis MUŽA SAM UHVATILA "NA GOMILI" NA LJUBAVNICOM! Teška životna priča Zorice Marković - rođena u štali, bila NEŽELJENO DETE! Zorica Marković Zorica Marković autobus Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MONDO, Goran Sivački Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mondo/ Goran Sivački Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Adria Media Group Br. slika: 6 6 / 6 AD

U Zoričinoj porodici je nastao haos jer je otac bio izričito protiv njenog prvog braka.

"Sa 17 godina sam se udala, a 18 sam imala kada sam rodila sina Dejana. Milan i ja smo opstali u braku pet godina. On mi je bio prvi muškarac u životu. Iskreno sam ga volela, a varao me je sa konobaricama i koleginicama. Ja sa svekrvom vadim krompir i čuvam dete, a on j**e sa strane! Više puta sam ga uhvatila u prevari. U kuhinji restorana gde smo pevali zatekla sam ga na gomili sa konobaricom. Išutirala sam mu harmoniku, dugmići su leteli na sve strane. Podnela sam zahtev za razvod i otišla od njega. Prvom mužu sam poklonila sve što sam imala samo da bi otišao iz mog života", ispričala je tada Zorica za "Informer".