ULOŽILA SAM SVU UŠTEĐEVINU, PA ŠTA MI BOG DA! Zorica Marković pokrenula novi biznis - zaokružila priču sa 2.000 kvadrata

Pevačica ističe da je ponosna i zadovoljna zbog svega što je postigla.

Izvor: Kurir TV screenshot

Zorica Marković se godinama unazad, osim pevanjem, bavi ugostiteljstvom i njene kafane i restorani bili su na dobrom glasu, a sada je došla na ideju da pokrene novi biznis u koji je, kako kaže, uložila svu ušteđevinu. Radi se o ulaganju u nekretnine, pa je s prijateljem započela izgradnju zgrade u Jajincima, koja bi, kako kaže, trebalo da bude prva "pametna zgrada" u ovom delu Beograda.

"Kod mene se samo radi. Ima para i od muzike, ali mora još nešto da se radi", rekla je Zorica koja je sada postala i investitor. Nedavno je bila u bolnici, a odmah nakon toga se bacila na biznis.

"S drugom Acom sam ušla u posao. Pravimo pametnu zgradu. To će biti zgrada od 2.000 kvadrata, upravo odlučujemo o kvadraturi stanova i žurimo, pošto građevinski materijal 'divlja' sa cenama. Jajinci su postali drugo Dedinje. Sav novac koji sam imala uložila sam u to, pa šta mi Bog da. Uključiće se i moji sinovi, zato se ovo naše sada i izdaje. Kamen temeljac ide ubrzo, samo papirologiju da završim, malo je ostalo. Sve mora da bude do perfekcije. Biće to prva pametna zgrada u ovom delu predgrađa", otkrila je Zorica, koja je zadvoljna onim što je postigla do sada.

"Mnogo sam ponosna, jer sam pre 23 godine kupila kućicu od 65 kvadrata i 10,5 ari placa i ceo svet zna da Zorka ne da radi, nego ore u životu. Zaokružila sam priču, imamo svi svoje, zadovoljni smo. Mogu da dignem sve četiri uvis", poručila je pevačica.

Pogledajte i šta je pevačica rekla o svom ljubavnom životu: