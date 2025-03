Tijelo muškarca iz Donje Ježevice kod Požege koji je nestao prošle godine pronašao je komšija na njivi.

Posle tri mjeseca od nestanka Gligorija J. (64) iz Donje Ježevice kod Požege, nađeno je njegovo tijelo.

Nestanak Gligorija J. je policiji prijavljen 16. decembra prošle godine, a pretpostavlja se da je nestao četiri dana ranije. Tada su policajci i komšije pretraživale teren, ali i posle nekoliko dana pretrage nisu ga našli. Nikakvog traga, ni glasa o Gligoriju nije bilo da danas.

"Komšija je izaša sa traktorom da ore njivu. I kada je bio pri kraju njive vidio je tijelo. Vidio je da je to Gligorije. To je 30 metara od glavnog puta, a 200 metara od Gligorijeve kuće. Tijelo se nije mnogo promijenilo, jedino pantalone što su malo istrulile", kaže komšija.

On dodaje da su Gligorija tražili danima.

"Tražili smo ga danima. Za Božić sam ga tuda tražio i prošao sam tri metra od mjesta gdje je nađen, ali ga nisam vidio, vjerovatno od trave i šiblja", dodao je ovaj komšija.

Po nalasku tijela odmah su pozvali policiju i istragom će se utvrditi kako je Gligorije preminuo.

"On je ovdje živio sam, bio je slabog materijalnog stanja. Njegov sin je prijavio nestanak, ali on ne živi u selu. Ima i drugog sina koji je smješten u neku od ustanova, jer je nepokretan. Gligorije je obično znao da ide po selu od kuće do kuće, da popije i pojede nešto", kažu mještani Donje Ježevice.

