Dženifer Lopez uživa na dejtu sa kolegom nakon što je izbijesnila zbog Bena: Bila je dovoljna samo jedna riječ

Dženifer Lopez uslikana sa kolegom iz serije "Office Romance", Bretom Goldstajnom, nakon što ju je on nazvao "se*si".

Izvor: Instagram/printscreen

Dženifer Lopez je provodila noć u izlasku sa svojim kolegom iz serije "Office Romance", Bretom Goldstajnom.

U nedelju su 55-godišnja glumica i 44-godišnji glumac/pisac viđeni zajedno iza scene sa glumačkom ekipom brodvejskog mjuzikla "Oh, Mary!" Dženifer je nosila blejzer u krem boji, a kosa joj je bila djelimično podignuta, dok se smiješila za kameru pored Meril Strip i Martina Šorta.

Bret je nosio sivu bluzu i stajao je sa strane.

Izvor: Instagram/printscreen

Nije poznato da li je ovo bila pravi "dejt" ili su trenutno samo prijatelji, ali djelovalo je kao da su samo njih dvoje došli na predstavu, bez prijatelja ili pratnje, piše Daily Mail.

Lopez i Goldstajn počinju sa snimanjem nove romantične komedije "Office Romance" ove nedelje u Nju Džersiju, nekoliko godina nakon što je on govorio o tome koliko je ona se*si u filmu "Hustlers".

Prošle nedelje, Daily Mail je izvijestio da je Dženifer uzbuđena što će raditi sa tako talentovanim zvijezdama kao što je Bret. Goldstajn je već izrazio da ima simpatije prema pjevačici "This Is Me... Now", čak je rekao da je "voli". Zbog toga je, kako kaže, izabrao nju da glumi u filmu.