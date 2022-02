BRENA JE ZA ČARAPE, VIKI SMEŠNA, CECA KRALJICA, A MARTU SAVIĆ BI DA POLJUBI U DU*E! Zorica Marković oplela po estradi

Zorica Marković bez dlake na jeziku...

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Pevačica Zorica Marković je poznata po tome što uvek kaže šta misli, pa je iznela svoje mišljenje i o pojedinim kolegama ikoleginicama s estrade, a pritom ih nije poštedela.

Prvo je prokomentarisala raskid Cece Ražnatović i Bogdana Srejovića, koji je preplavio domaće medije raznim natpisima.

"Život je tako kratak i žalim što nisam bila s ljudima s kojima su me povezivali, a mogla sam. Život prođe i što ne bi bio srećan? Nebitna je razlika u godinama ili bilo šta drugo što se nekom ili negde ne uklapa. Mi smo nesrećna nacija zbog takvih pogleda na život. Ceca izgleda do ja*a, kao bomba, on lep. Ona dugo nije prikazala izabranika javnosti. Delovali su mi lepo, srećno, zaljubljeno. To što se sada desilo, nije ništa spektakularno. Ne možeš da budeš sa Cecom, a ideš sa drugaricom da grickaš kokice u bioskopu. Moraš da gledaš kako se ponašaš, da poštuješ to s kim si. Ceki ne prašta ni najmanju sitnicu. Pa, ni ja ne bih. Verujem da se završilo ruka ruci, može kafa, ali to je to oko veze. Ako je pogrešio, dobio je šta je zaslužio. Kraljica uživa, kupa se na Maldivima, a ti grickaj kokice i semenke."

A zatim i raskid Cecine ćerke Anastasije, koja je okončala petogodišnju vezu s biznismenom Đorđem Kuljićem, samo nekoliko dana nakon što je isto učinila i njena mama s Bogdanom.

"To je život. U sekundi se promene stvari, nabolje ili gore. Normalno je da se ljudi spajaju ili raskidaju. Bili su prelep par. Besprekorno je dete, anđeo na estradi. Otako znam za nju, vidiš finu, normalnu devojku, s lepim pesmama. Jedinstvena je. Ona mi je broj jedan po pevanju, kulturi, ponašanju. Vidiš pošteno, neiskvareno stvorenje. Meni je žao ako su raskinuli, ali boli je uvo, život ide dalje. Oko nje će tek da se lome muškarci", tvrdi Zorica.

Prvo Cecino pokavljivanje u javosti nakon raskida s Bogdanom:

Prokomentarisala je i novi biznis Saše Popovića - gradnju luksuznog stambenog kompleksa na Bežanijskoj kosi, kao i Lepe Brene - prodizvodnju čarapa.

"Brena jeste za čarape na kraju balade. Duge noge za igranje i plakanje. Neka se igra s tim. Još samo da smisli suknje sa resicama i super. Ako me razumeš", izjavila je Zorica Marković za Svet, a prenose domaći mediji.

Na pitanje šta to znači, rekla je sledeće:

"Baš to što sam ti rekla, ko razume, shvatiće. A što se tiče Popovića, skidam kapu. On je uvek bio fer, korektan, nikad ništa nije prekršio i ja to poštujem. On ima mozak za sve. Objašnjavao mi je gde šta pravi. Ja sam brdsko dete, pa mi se to nije svidelo na Bežanijskoj kosi, ovde kod mene u Mudendorfu, odnosno Jajincima, bila je jedna baba sa kozama, pa ja tu uživam, ja volim prirodu, životinje, ne vidim se u gužvi. Marta Savić je prepametna, u du*e bih je poljubila! Ona živi život punim plućima. To je život. Provodi se, sunča, ma svaka čast!"

Marta Savić i Mile Kitić trenutno su u Dominikanskoj Repulici, gde su kupili nekretninu od 300.000 evra:

I Viki je bila u Dubaiju kao uspešan preduzetnik, a i u biznisu je sa Beogradom na vodi...

"Danas ako nemaš stan u Beogradu na vodi, onda si ništa, sad svi treba da se selimo tamo? Jao, čast izuzecima, ali 'ajde, bre, to je sad kao prestiž. To je bolesno trkanje, ja sam mogla da biram gde ću, ali meni su lepi moji Jajinci. Šta ću tamo na kuli da mi se obrće u glavi od visine i svega? Taj prestiž ne razumem, večito takmičenje. Ako je Viki uspešan preduzetnik, ja sam menadžerka prestižnog hotela... Kompleksi. Ja znam ozbiljne agencije koje prodaju stanove, sad će Viki da prodaje! Ajde, bre! Treba nekom da bude krivo što ona radi! Uh, jaka stvar. Prodaja stanova uz njen lik i delo ne ide nikako. Ako i rade neki biznis, to vodi Taške, ona je smešna", tvrdi Zorica Marković.

U pomenutom naselju su i njena koleginica Jana, kao i kolega Radiša Trajković Đani...

"Jana radi sto godina, zarađuje, možda su hteli na vreme da ulože pare, pa kad se umore od rada, ako hoće da izdaju, što da ne. Imaju top kuću i u Jajincima i ko zna gde sve ne. Verujem da im je to za stare dane, ako se ne uvali neki zet mu*onja. Imaju i vilu na Dedinju. Đani je kralj, što se mene tiče, može gde hoće da živi. Ništa mi ne smeta. Viki neka bude srećna i neka kupi još pet stanova, ali nije ona za tamo. I čemu mahanje, šta je poenta?"

Fotografije stana Viki Miljković:

