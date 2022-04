DA JE KARLEUŠA BILA U ŽIRIJU NE BI DOŠLO DO OVOGA! Zvezda Granda o napuštanju takmičenja: Znala sam da ću da ispadnem!

Poslednja epizoda muzičkog takmičenja Zvezde Granda izazvala je veliku pažnju javnosti i medija zbog kostima dve takmičarke.

Najbučnija je bila Ana Bekuta koja je rekla da joj "se povraća" od njihove golotinje, a jedna od učesnica Anastasija Ićirup je odlučila da napusti takmičenje nakon što je čula ovakve komentare na račun svog stajlinga.

Anastasija je sada istakla da je nisu pogodili komentari žirija i otkrila zašto je nakon emitovanja emisije odlučila da napusti takmičenje.

"Da, promenila sam mišljenje kada sam odgledala emisiju, jer na snimanju pola komentara nisam čula. Tada sam videla kako sve to deluje na televiziji. Ja jesam spremna da podnesem i dobre i loše komentare, i otvorena sam za svaku saradnju, ali imam neke svoje granice", rekla je Anastasija, te objasnila razlog ovakve odluke.

"Odustala sam od takmičenja jer imam svoje granice, svoje principe i ne dozvoljavam nikome da me vređa. U redu, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali ja ne dam na sebe i ne želim da me komentariše Ana Bekuta jer nije kompetentna da me komentariše. Čini mi se da je ona godište moje bake. Tako da nisam napustila takmičenje zbog komentara, poput onih da joj se povraća i slično, iako nije trebalo baš tako da kaže. Nisu me povredili komentari ali ne dozvoljavam da me Ana Bekuta komentariše. Kao ni Bosanac, on je baš kompetentan da me komentariše, pa njegova ćerka je gola od početka karijere. Napustila sam takmičenje jer ne dozvoljavam da me iko vređa, jednostavno, nisam se osetila lepo u tom trenutku. Ne zato što je Ana iznela svoje mišljenje o mom stajlingu već zato što je to bilo preterano. Meni da neko kaže da nas gleda kao seksualni objekat, misleći na Bosanca - ne dozvoljavam".

Anastasija je istakal da misli i da su uvrede prvenstveno bile upoćene njenon duelistkinji, a zatim otkrila da li smatra da bi se isto desilo da je u žiriju bila Jelena Karleuša, koja joj je prošle godine bila mentorka.

"Naravno da ne bi do ovoga došlo, jer ni njoj niko nikada ništa nije rekao o stajlinzima. Takođe, mislim da bi se založila za mene, kao i uvek, kao i sada", poručila je Anastasija.

Ona je poručila da se ne kaje zbog svoje odluke, da sprema novu pesmu, kao i da se ne bi više prijavljivala za takmičenje. i otkrila da li je nešto doprinelo njenoj odluci, što publika nije imala priliku da vidi.

"Pa, i prošle godine sam ja jednom dobila jedan glas i ispala sam, za razliku od prethodnih emisija kada sam uvek dobijala po šest glasova. Bilo je tu neko bojkotovanje mene, mada, ne želim o tome sada, ima vremena. Uglavnom, znalo se da ću ispasti iz takmičenja. Ne znam zbog čega i koji su razlozi. Nikome se nisam zamerila, prema svima sam bila korektna kao i svaki normalan kandidat", poručila je Anastasija.