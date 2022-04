REKLI DA IM SE POVRAĆA OD NJENOG SEKSI IZGLEDA, ONA IM ODGOVORILA U EMISIJI: Ana nije kompetentna - može BAKA da mi bude

Anastasija gostovala u emisiji gde se osvrnula na kritike žirija Zvezda Granda

Poslednja epizoda muzičkog takmičenja Zvezde Granda izazvala je veliku pažnju javnosti i medija zbog nastupa i izgleda jedne od kandidatkinja.

U pitanju je Anastasija Ićirup, koja je na bini Granda čula komentare da je njen seksi kostim, koji je dizajnirao Bata Spasojević, "za povraćanje".

Sada su se i kreator i učesnica koja je nakon komentara napustila takmičenje, pojavili na Kurir televiziji, gde su komentarisali sve što se izdešavalo u poslednjoj emisiji.

Bata Spasojević, modni kreator, istakao je da su očekivali komentare na račun Anastasijinog izgleda ali da im nije palo ni na pamet da to ovako može da eskalira.

"Uvek ima podeljenih mišljenja. Mi smo gledali da to bude nešto što je zapaženo i drugačije. Da uvek budemo korak ispred što se kaže. Negde smo i očekivali da bude nekih kritika, ali ne baš na ovaj način. Smatram da je to jedan dobar stajling koji treba da skrene pažnju. Najgore je kada čovek ostane indolentan, hladan i kada nema nikakve reakcije. To je za mene uvreda", istakao je modni kreator.

Ana Bekuta je u toku emisije rekla da joj je stajling neprimeren, degutantan i odvratan, a potom je i izjavila da bi se ispovraćala od stajlinga.

Voditelja Miloša Anđelkovića interesovalo je šta je tu loše pošto takvi scenski kostimi zapravo tako i treba da izgledaju.

" Pa iskreno, svako ima prava na svoje mišljenje. Posebno podržavam mišljenje žirija jer su tu sa razlogom. Mada malo mi je neugodno da me komentariše Ana Bekuta koja može da mi bude baka. Malo mi nije kompetentna da me komentariše što se tiče stajlinga, ali to je njeno mišljenje", rekla je Anastasija.

Modni kreator je naveo da je za scenu neophodno da se izgleda atraktivno i sa ivicom provokacije.

"U svetu posebno su takvi kostimi zastupljeni. Mene je podsetila na Arianu Grande koja takođe nosi takve kostime ako ne i provokativnije. Naravno i na našoj sceni je to prisutno, recimo Sara Jo nosi takve kostime. Ja stvarno ne znam šta je izazvalo takve reakcije. Verovatno zato što sui one ustaljene, dok je Anastasija nova na sceni i njima je to bilo prenaglašeno. Ona baš treba jer je mlada i ima te godine treba da ponese takve kostime. Za scenu je neophodno da ona izgleda atraktivno i sa ivicom provokacije", rekao je modni kreator.

Anastasija se osvrnula i na prošlogodišnje Zvezde Granda gde je navela da je takmičarka od koje je izgubila bila daleko provokativnija nego što je ona sada. Mada je ona zbog svog izgleda prošla dalje.

"Ja ne vidim da je nešto na meni bilo toliko provokativno. Bila sam zakopčana do grla, jedino to što je bila ta čipka providna. Devojka Maja koja je dosta provokativnije obučena od mene, ali eto desio se taj pik na mene i zasmetalo im je".

