NE VIDIM TU NIŠTA LOŠE! Topalko otkrio šta misli o prostituciji - To treba da bude normalna stvar, kao SVAKI DRUGI POSAO

Pevač smatra da je svako ima pravo da radi šta želi.

Izvor: Instagram/topalko.top

Prostitucija je ovih dana tema koja trese javnost, a svoje mišljenje o najstarijem zanatu dao je i pevač Milan Topalović Topalko, koji smatra da u tome "nema ništa loše".

Topalko kaže da nikome ne zamera niti sudi što se bavi bilo kojim poslom, sve dok to radi svojom voljom. Takođe, pre nekoliko godina se izjasnio po ovom pitanju, kada je rekao da se zalaže za legalizaciju prostitucije.

"To je stvar koja je bila od pamtiveka pa do danas, ništa novo. Zašto bi neko te ljude sprečavao da rade to što rade? To je njihova volja, a čovek ima pravo da radi u životu ono što hoće. Što se mene lično tiče, ja ne vidim ništa loše. Svako ima svoj izbor da radi u životu ono što želi, kao što sam ja pevač, tako i neko želi da se tim bavi i to je sasvim okej. Ne daj Bože samo da neko nekog prisiljava na to, to je već nešto sa čim se ne bih složio, ali ako je to slobodna volja, to je ok", rekao je pevač.

"Ja sam pre deset godina rekao da prostitucija treba da se legalizuje u Srbiji. Ja mnoge stvari kažem unapred koje kasnije tako budu. To je svuda u svetu normalna i legalizovana stvar, zašto bi sad nekoga proganjao, krio se... To treba da bude normalna stvar, kao i svaki drugi posao", smatra Topalko.