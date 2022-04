Da Slavica Tripunović Dajana dobro zarađuje od posla kojim se bavi, dokazuje i činjenica da u beogradskom naselju Surčin gradi ogromnu kuću, koju će, kako Kurir saznaje, pretvoriti u motel.

Prema riječima izvora Kurira bliskom pjevačici i bivšoj misici, koja je prije neki dan uhapšena zbog bavljenja prostitucijom, ona je prije nekoliko godina započela gradnju velelepne kuće u Surčinu u kojoj je trebalo i da živi. Međutim, pošto se njen sin preselio u Italiju, ona je shvatila da u toj kući ne želi da boravi sama i da je ona prevelika za njene potrebe, pa je došla na ideju da jedan dio te nekretnine adaptira i pretvori u motel.



Ekipa Kurira se tim povodom uputila u Surčin, kako bi pokušali da pronađu lokaciju na kojoj je kuća sagrađena. To je bio dosta težak zadatak, jer u ovoj beogradskoj opštini ljudi s kojima su razgovarali nisu ni znali ko je Dajana. Međutim, tokom vožnje Surčinom naišli su na jednu gospođu, koja je objasnila da dobro poznaje misicu.





"Viđam je rijetko, naiđe ponekad ovdje. Niko ne zna gdje ona zapravo živi. Ali se gospođa pravi da je velika dama, pa ni s kim ne voli da popriča u kraju. Kada smo čuli da je uhapšena zbog elitne prostitucije, svi smo se šokirali. Nije djelovala kao takva osoba, ko zna koja ju je muka natjerala da se bavi najstarijim zanatom", rekla je gospođa za Kurir.



"Dajana nije ovde trenutno. Nisam je vidjela nekoliko dana. Ovih dana je bila tu, radila ogradu i sadila biljke. Sređivala je nešto na onom drugom kraju kuće, ima tu puno prostorija, velika je to kuća. Sin joj je bio skoro, on isto ne živi tu. Uvijek hoće da pomogne i pita da li mi šta treba. Znam je od malih nogu, nju i njenog brata. On živi u Njemačkoj, a ovdje su mu žena i dvoje djece. Tu, prekoputa nje, i oni imaju kuću. Fini su i Dajana i brat, javi se uvijek, ali svako ovdje gleda svoje poslove. Nisam znala da je bila hapšena zbog prostitucije, za mene je to šok", rekla je komšinica koja stanuje u kući preko puta Dajanine.

Nakon posete njenoj kući, ekipa Kurira uputila se i ka centru ovog mjesta, gdje su porazgovarali s Dajaninim sugrađanima, koji o njoj nisu imali lijepe riječi.

"Kod mene je dolazila da kupuje čarape. Mi smo iznenađeni informacijom da se ona bavila prostitucijom, bila je tako fina, ali, eto... Danas je sve moguće. Nisam mogla ni da pomislim da se bavi tim", rekla je jedna žena, a onda se razgovoru pridružio i čovjek, koji je otkrio neke zanimljive činjenice o misici i njenom privatnom životu:



"Niko ne zna gdje Dajana tačno živi. Neko vrijeme je živjela na Savskom keju, tamo joj je Vladan Urošević (bivši partner, prim. aut.) kupio kuću na obali rijeke. Tamo smo je često viđali, možda je baš tamo sada", rekao za Kurir je ovaj čovjek.