Dušku Banjcu hapšenje je smjestila pjevačica koja je radila za njega. Imala je cilj da preuzme posao kako bi ona postala glavni makro na estradi, saznaje Kurir.

Izvor: Marina Lopičić, Printscreen/Facebook

U tome je i uspjela jer je dojavila policiji sve detalje o menadžeru Katarine Ostojić.

U pitanju je estradna zvijezda koja je i te kako poznata u javnosti. Štaviše, bila je i u rijalitiju, a nekada je radila u državnoj firmi. Ona je dugo sarađivala s Banjcem, a kada se povezala s klijentima i djevojkama, riješila je da ga skloni kako bi ona vladala. Pojedine djevojke je vrbovala, krala mu je brojeve važnih klijenata i iza leđa ugovarala poslove u zemlji i inostranstvu. On je sumnjao da se nešto dešava, a kada joj je to stavio do znanja, uslijedilo je hapšenje. To je potvrdio izvor blizak Banjcu za Kurir.

"Ljudi nisu ni svjesni šta se sve dešava na estradi. Ta polupjevačica je malo-pomalo uspjela da bude glavna madam. Izoperisala se, sredila i sad je šefica mladim koleginicama iz rijalitija. Desetak djevojaka iz takvog šou-programa radi za nju. Ozbiljne pare ona uzima od podvođenja, a ovamo izbacuje spotove i predstavlja se kao muzička zvijezda. Zbog toga što je radila u ozbiljnoj državnoj firmi, ima kontakte i vezu da je niko ne dira niti privodi. Da bi eliminisala druge ljude iz tog posla, ona se služi svim i svačim", priča naš sagovornik Kurira.

Prema njegovim riječima, ova pjevačica se osilila, a nije svjesna da je i ona meta.

"Unajmila je neke likove da prate ženu koja je doskoro bila glavna u tom poslu. Želi da je ugrozi i da joj preotme djevojke koje rade za nju. Štaviše, već ih je vrbovala za sebe. Jedna od njih je nedavno otvorila butik. Zapravo sve one imaju paravane i dodatne poslove kako se ne bi otkrilo čime se zaista bave. Ta pjevačica redovno šalje fotografije djevojaka klijentima i ne shvata da je i ona meta i da je pitanje trenutka kada će biti uhapšena", završava izvor Kurira.