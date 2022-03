NE VOLIM DA MI NEKO VRIJEĐA INTELIGENCIJU! Sara Jo konačno otkrila TAJNU sukoba s koleginicom Nevenom Božović

Sukob Sare Jovanović i Nevene Božović još od 2013. godine povremeno se pomene kao tema o kojoj nikada nismo saznali pravu istinu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/screenshot/nevenabozovicofficial

Godine 2013. pisalo da se grupa Moje tri nakon što je predstavljala Srbiju na Evroviziji razilazi. Sada, gotovo deceniju od tog događaja Sara Jovanović u emisiji "Kontrašou" konačno je otkrila istinu.

"Desilo mi se to sa koleginicom, koja mi je bila jako bliska, koja se našla sa mnom na takmičenju prije 10 godina. U jednom trenutku svašta se izdešavalo, svašta se pojavilo u medijima, ja sam to sve ignorisala, očekujući da će druga strana da me pozove na neku kafu da se sve to razjasni", otpočela je Sara svoju stranu priče.

"Onda sam ja nju pozvala na kafu jer sam vidjela da tu postoji neka ogromna neprijatnost. Dobro šta se zbiva, zvučaću kao tinejdžerka, ali vidjela sam da si me otpratila sa Instagrama. Ona mi je rekla da ju je tako posavjetovala osoba koja joj vodi Instagram. Ja sam sjedila preko puta nje i shvatila da nema uopšte poente moja posvećenost i moje razumijevanje. Sve je palo u vodu", rekla je Sara.

O sukobu sa koleginicom Sara je istakla i da joj je žao što su neke stvari među njima i danas ostale nejasne:

"Tako se završilo. Žao mi je jer su neke stvari i danas ostale nejasne, ali prosto ne volim da mi neko vrijeđa inteligenciju", zaključila je Sara.

Izvor: Instagram/NevenaBozovicOfficial

Pored njih dvije grupa Moje tri imala je i treću članicu, Mirnu Radulović koja je nakon eksplozivnog starta u karijeri, prestala je da se eksponira u medijima.

Sara Jo takmičila se i na ovogodišnjem izboru Pjesme za Evroviziju. Važila je za jednog od favorila, ali je pobjedu ipak odnijela Konstrakta.