BRUJALA JE ČARŠIJA O REAKCIJI SARE JO NA BEOVIZIJI: Konačno priznala - Čekala sam da mi zumiraju očni kolutić, ZNALA SAM

Sara Jo se takmičila pjesmom "Muškarčina", a njena reakcija na proglašenje pobjednika je bila hit na mrežama.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/RTS/Screenshot

Pjevačici Sari Jovanović, poznatijoj kao Sara Jo, za dlaku je izmakla pobjeda na "Pesmi za Evroviziju 22", a o njenoj reakciji kada je Konstrakta proglašena za pobjednicu danima se pričalo. Sada je konačno otkrila kako se osjećala u tom momentu.

"Iskreno, ja sam u tom trenutku razmišljala koliko će još da mi zumira očni kolutić dok proglašava pobjednicu, jer sam znala šta se čeka i šta se želi u tom trenutku, neki ljudi su definitivno to pogrešno protumačili", rekla je Sara.

"Naravno da je tu bilo razočarenja, jer znamo da smo dali sve od sebe, ali s obzirom da sam ludi perfekcionista meni je bilo najbitnije kada izađem sa tog stejdža, da sam zadovoljna i hvala Bogu tako je i bilo. Naravno da su bile uključene emocije, ali daleko od toga da sam bila toliko očajna", poručila je pjevačica koja se takmičila pjesmom "Muškarčina".

O Konstrakti i pobjedničkoj pesmi "In corpore sano" misli sve najbolje, kao i da će ostvariti visoki plasman u Torinu.

"To se nikad ne zna, ali mislim da će Konstraktina autentičnost da je dovede do visokog plasmana, do prvog mjesta. Mislim da je Konstrakta oduvijek bila oličenje autentičnosti", zaključila je Sara Jo.

Pogledajte i šta je rekla u emisiji Kontra šou o Konstrakti: