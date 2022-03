BIĆE SVADBE, SPREMA SE VELIKA FEŠTA! Pevačica ODALA Katarinu i Gobeljića - evo kada će napraviti GALA SLAVLJE!

Andreana Čekić otkrila sve detalje gala svadbenog veselja.

Izvor: Instagram/Screenshot/gobeljamg7/andreanacekic

Andreana Čekić već neko vreme uživa u vezi sa tajanstvenim muškarcem kog krije od očiju javnosti, a nedavno se u medijima pojavila i infomracija da će pevačica uskoro ponovo stati na "ludi kamen".

Ona je sada otkrila šta je prava istina, kao i da će svadbe biti, ali ne i njene - već će gala veselje napraviti Katarina Grujić i Marko Gobeljić!

"To sam i ja pročitala (smeh). Piše da je moje tajno venčanje 2.juna, a to nije istina, jer ću ja tada biti kuma na crkvenom venčanju Katarine Grujić, kojoj sam već bila na građanskom venčanju. Ako sve bude kako treba, tada će biti velika fešta. Znači, svadbe će biti ali ne moje!", rekla je pevačica.

Izvor: Instagram/andreanacekic

Iako su se okumile, Andreana postiđeno priznaje da nažalost još uvek nije videla svoje kumče, Katarininu ćerku Katju koja se rodila pre nekoliko meseci.

"Sramota me je što moram da odgovorim, ali još nisam bila da je vidim, ali ja živim u Beču. Sledeće nedelje idem konačno da je vidim. Kada se rodila planirala sam da odem posle 40ak dana, spremila sam i poklon, ali to joj je sigurno sada malo, tako da moram ponovo da kupim. Ali Kaća mi stalno šalje slike i u toku sam sa njenim napredovanjem. To je jedna lutkica i jedva čekam da je zagrlim", zaključuje ona za "Grand online".

Ovako je bilo na intimnoj svadbenoj ceremoniji na kojoj su Katarina i Marko pre nekoliko meseci izgovorili sudbonosno "da":

Pogledajte i kako izgleda stan za koji su izdvojili 400.000 evra: