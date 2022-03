DOPISUJU SE, RADE NAM SVAŠTA IZA LEĐA! Zadrugar izneo skandalozne tvrdnje o Dalili i Dejanu - To što radi je MONSTRUOZNO

Marko Đedović je rešio da progovori o najvećoj tajni u Zadruzi.

Učesnik Zadruge Marko Đedović poznat je po tome da iznosi šokantne tvrdnje u rijalitiju, pa je i sinoć izrekao skandalozne stvari o bivšem bračnom paru, Dalili Mujić i Dejanu Dragojeviću. Otkrio je da se sve vreme dopisuju ceduljicama i da im u tome pomažu zadrugari.

Prvo je komentarisao odnos Dalile i Filipa Cara, koji je posle svežeg raskida već započeo "šemu" s Anom Jovanović, koju je i poljubio pred kamerama. Naveo je da im se emocija gasi, kao i da je Filip nezreo i da neće tako lako ponovo prići Dalili, ali i da mu se "gadi" što ga je Ana već zvala u svoj krevet.

"Ovde niko nije dobio karcinom, ovde niko nikoga ne bi žalio, nema tu prostora za sažaljenje. Taj praziluk rijaliti je užasan. Ovo je sve krenula kao igrica Dalile i Dejana, ali se počela otimati kontroli, to se desilo i u trojci s Karićem. Ja ću sada da otkrijem sve, a onda neka lažovi pričaju šta žele", počeo je Đedović oštro.

"Ona je krenula kao sprdnja, a onda se zaljubila. Meni je Dalila rekla da nisam došao, da bi ona i Dejan pobegli. Meni nije jasno što bi ona bežala od ljubavi. Dejan i Dalila se dopisiju ceduljicama, oni imaju ljude koji im pomažu. Taj papirić je nađen pre tri dana, Viki mu je dala, a on je to bacio u kantu i prebledeo. MC Aleks i Viki su to videli. One su to našle u duksu koji mu je Miki poklonio. Oni se dopisuju dok je on u vezi sa Aleksandrom Nikolić. Dalje se dešava situacija da on sve to uzima. Njemu se kod Aleks sviđa ono što Dalila radi, radi iste stvari sa Aleks koje radi sa Dalilom. On je Aleks rekao da se nikada neće odreći ni Frana, ni Sandre ni mene, on se odriče ljudi koje stavlja u rang svoje porodice. Povukao se zbog klipa i prekinuo druženje sa Sandrom da bi mogao lagano da se pomiri s Dalilom. Sve je to veoma smišljeno, a on ništa nije naučio", smatra Marko.

"Što kada je našao papir od Dalile u duksu, nije ako već nije znao, izašao i rekao 'mrš d*oljo'? Što on nju štedi od problema sa Carem? Dalila isto ne može da mulja i da mrmljaju. Meni su sve ovo ljudi pričali. Dajanov nastup prema Sandri je užasan. On je kao biće poražen, njemu nema popravke, loš je čovek. Sandra je imala beneficirani radni staž uz njega. Njemu smo i Sandra i ja pomogli, a on nas ponižava. Da ne pominjemo kakva je Sandra prijatelj, ona je zbog Rialde sekla kosu, plakala zbog Kenana kada mu je umro otac. Svi znaju njen život, bila je u podrumu sa majkom, njoj je falilo ljubavi i od oca i sestara. Ono što je on rekao je monstruozno. Pokušali smo da mu pomognemo, ali on voli da glumi žrtvu", izjavio je.

DOPISUJU SE, RADE NAM SVAŠTA IZA LEĐA! Zadrugar izneo skandalozne tvrdnje o Dalili i Dejanu - To što radi je MONSTRUOZNO

"Ajde da damo i opciju da je to stara poruka, ali šta traži u duksu koju ima 21 dan, a u vezi si 35 dana? Šta on čuva emocije, a da ne pominjemo da se nije menjao garderober, on je tamo čekao poruke. Mi smo žrtve podrumaša i praziluk rijalitija, sa mnom to neće moći! On je pokušao da uzme hemijsku druge boje, jer ako se to sazna, da bi mogao da se opravda, a da ne pominjemo ovo sa Sandrom, sramota!", nastavio je Marko.

"Sve Mićine priče o Dejanu, meni, Sandri, to meni nije normalno, on se sprda sa budalama, ali sa mnom ne mogu. Zadrugari mrze Sandru jer je ne podnose, jer ona ima svoje zanimanje, oni nemaju šta da joj prebace, a ona je dobra sa mnom, pa ne smeju da mi pisnu. Ja ništa ne zaboravljam, oni bi da budu zaštićeni od mene, a ne mogu. Mića je pljuvao Dejana, a sada ga podržava", zaključio je Đedović.