ZARADILA SAM 5.000 EVRA, ALI I DOBILA BATINE! Aleksandra o klubovima u kojima je radila kao hostesa - Bila sam sva MODRA

Učesnica Zadruge Aleksandra Nikolić je u svojoj ispovesti progovorila o danima kad je radila kao hostesa u Turskoj, ali i fizičkom zlostavljanju koje je doživela.

Izvor: Instagram/alex_mima

Aleksandra Nikolić, učesnica Zadruge i aktuelna partnerka Dejana Dragojevića, u prošloj sezoni rijalitija je bila na meti prozivki da se "prostituisala u noćnim klubovima".

Nebrojeno puta je to demantovala pred Pinkovim kamerama, a sada je, gostujući u emisiji, otkrila šta se dešavalo u noćnim klubovima gde je radila kao hostesa.

"Radila sam u Istanbulu u Turskoj kao hostesa. Kada gost dođe on bira devojku koja će da sedi sa njim. Onda ja na primer imam procenat od toga, koliko taj pije. Jedan me je tako pretukao, bila sam modra od batina. Nisam smela da tad to prijavim u pocliji. Radila sam na crno, nisam se usuđivala", rekla je Aleksandra i otkrila:

"Dosta sam zarađivala tada. Najviše sam zaradila 5.000 evra za mesec dana. Ovde nisam mogla da plaćam stan sa platom od 30.000 dinara u to vreme".