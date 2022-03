"PALO MI JE NA PAMET DA SE UBIJEM"! Suzana Mančić o PORNO snimku - To je uradio neko na koga nikad nisam posumnjala!

Voditeljka Suzana Mančić bila je gošća emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji gde je progovorila o svom eksplicitnom snimku koji je svojevremeno procurio u javnost.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Suzana je navela da joj je prvi put u životu tada palo na pamet da se ubije i da joj je bio to najgori period života.

"Pa prvi put mi je palo na pamet u životu da se ubijem, ne da se ubijem nego da me nema. Da se probudim za 20 godina, ali naravno život ide dalje. Isplačeš se, iskukaš se i izvrištitiš se da te niko ne vidi i digneš glavu, duboko udahneš i zakoračiš na ulicu gde te čekaju razna neprijatna iznenađenja. To je davno iza mene, eto čovek kad bi znao gde će pasti on bi legao. Čerčil kada su ga pitali čemu da zahvali svojoj dugovečnosti, on je rekao uvek kada bi imao priliku da sednem ja bi legao", rekla je Suzana i istakla da je srećna što su svi posle tog velikog incidenta ostali normalni.

"Dosta je bilo plakanja. Ja imam dvoje dece, koje su sada tinejdžerke. Mogu da kažem sada hvala Bogu što smo svi mi ostali normalni i što smo sve to preživeli. Da je bilo lako, nije bilo lako. Da je bilo odvratno bilo je odvratno. Da ću ikada saznati ko mi je to uradio, neću saznati".

Dodala je da nije saznala ko je to uradio i smatra da je to osoba za koju nikada nije sumnjala.

"Svaki ovakav razgovor me ne smiruje, vrlo me neuspokojava jer svi mi želimo da potisnemo sećanja. Šta bi mi to sad značilo, da li da ga ubijem, da li da ga pljunem ili samo da se okren i kažem da li je moguće. Jer nikada nije onaj na koga sumnjaš, već onaj na koga nikad nisi posumnjao", rekla je Suzana, koja je otkrila i zašto nije prihvatila ponud da se slika sa hrvatski Plejboj ikako su joj nudili ogromnu sumu!

Suzana je otkrila i da je ona bila ta koja je zaprosila Simeona, a šta je još rekla o svom braku poslušajte u videu ispod: