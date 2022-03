Suzana Mančić svojevremeno se slikala za srpsko izdanje časopisa Plejboj, ali je odbila slikanje za hrvatsko izdanje, a sada je otkrila i zašto je donela takvu odluku.

Izvor: Kurir TV printscreen

Voditeljka Suzana Mančić koja je nedavno otkrila sve o najvećem skandalu u karijeri, bila je gošća emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Ona je voditeljki Vanji Camović, između ostalog, ispričala i zašto nije prihvatila da se slika za hrvatski Plejboj.

"Bila sam na ivici i odbila sam nekoliko godina ranije slikanje za Plejboj. A to se desilo kada je stigao poziv za slikanje za hrvatski Plejboj", rekla je Suzana Mančić i objasnila zašto je donela takvu odluku:

"Bili su onako baš veliki pritisci i velike sume. Ali, mene je nešto bilo sramota, deca su mi bila mala. Nalazila sam milion razloga zašto to ne bih uradila".

Vidi opis SLIKALA SE ZA SRPSKI, ALI ODBILA HRVATSKI PLEJBOJ! Suzana otkrila zašto nije prihvatila ponudu - Bila je velika SUMA! Suzana Mančić Suzana Mančić Suzana Mančić Suzana Mančić Suzana Mančić Suzana Mančić Suzana Mančić Suzana Mančić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Poznata voditelja je ubrzo ispričala i ko ju je naterao da se slika sa srpski Plejboj.

"A onda je došla Duška Jovanić i rekla mi: 'Znaš ne može to svaka žena, to rade samo posebne, hrabre žene'. Tu me je upecala odmah. I rekla sam: 'Dobro, u redu'. Na kraju sam sestru jednu, rođaku, povela sa mnom, i rekla joj: 'Daj, da mi držiš strah, da ne idem tamo sama'", ispričala je Mančićeva.

Suzana je otkrila i da je ona bila ta koja je zaprosila Simeona, a šta je još rekla o svom braku poslušajte u videu ispod: