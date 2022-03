OD CECINOG ALBUMA SAM NAJVIŠE ZARADIO! Njegova ideja im je donela BRDO love - "Rekao sam joj da će duplo da uzme"

Kompozitor i muzičar Aleksandar Milić Mili progovorio je o odnosu sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

Izvor: YouTube/screenshot/Zvezde Granda

Od kada je Ceca došla u žiri takmičenja "Zvezde Granda", počeli su da isplivavaju problemi između nje i popularnog muzičara koji su se događali tokom 20 godina saradnje, a Mili je otkrio da li su na "ratnoj nozi".

Kako je naglasio, Ceca i on sarađivali su od 1995. do 2015. godine, a taj pravni problem traje već pet, šest godina. Kako kaže u periodu kada su sarađivali nije štedeo. Mili se osvrnuo i na saradnju sa Cecom.

"Cecin album 2004. godine. To je bilo kada sam formirao izdavačku kuću. To je bio jedan neverovatan momenat. Ja sam odlučio da više ne dajemo albume Grandu, Pinku, PGP-u. Te albume smo mi prodavali i onda smo delili zaradu", prisetio se Mili, te otkrio da se onda dosetio jedne ideje za koju nije mogao da pretpostavi kako će se završiti.

"A 2004. godine meni je pala na pamet jedna ideja, tada su se CD-ovi prodavali u CD šopovima. I ti sad ako hoćeš moraš iz Železnika da odeš u centar da kupiš. I meni se javi ideja, zamisli kada bi CD mogao da kupiš na svakom ćošku. I smislim da napravimo distribuciju i časopis, zalepim CD kao dodatak, jer su tada časopisi bili oslobođeni poreza. Damo intervjue Marina Tucaković, Ceca i ja i pošaljemo CD na sve kioske u zemlji", ispričao je Mili u emisiji Sceniranje" na Kurir televiziji i dodao da je bilo neizvesno.

"Ceci sam rekao da će zaraditi duplo od toga. Digao sam kredit za renoviranje stana. Sećam se dan pre svega. Nemam ništa. Dužan sam stotine hiljada evra. Ako to ne upali mogu odmah da se selim Persiju. Ili ne znam gde. To je počelo da se prodaje. To je bio jedan od najgenijalnijih poteza u našem izdavaštvu ikada".