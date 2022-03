TO SE NIKAD NIJE DESILO! MILI BEZ DLAKE NA JEZIKU O KONSTRAKTI: U Grandu pravi haos, a evo šta misli o pobednici!

Aleksandar Milić je i ovog puta bio iskren.

Pobednica Pesme za Evroviziju, Ana Đurić, umetničkog imena Konstrakta, danima je već tema koja je najviše zastupljena u javnosti, pa njenu ubedljivu pobedu i nastup koji je pomerio granice komentarišu i brojne javne ličnosti.

Konstrakta će u maju pesmom "In corpore sano" predstavljati Srbiju na 66. Eurosongu u Torinu, a njenu pobedu prokomentarisao je i muzički producent Aleksandar Milić Mili, kojeg trenutno gledamo kao člana žirija u Zvezdama Granda.

"Pre svega, čestitam Konstrakti na više nego zasluženoj pobedi. Ona je definitno vratila konceptualnu umetnost na naše prostore i srce mi je puno što je Srbija na to reagovala jače nego ikada, i to što se toliko veliki broj glasova publike u tih 15 minuta, koliko je trajalo glasanje, do sada nije desio", rekao je Mili i dodao da veruje da će i Evropa umeti da prepozna kvalitet kao što je publika - na Beoviziji se prvi put desilo ovakvo glasanje.

"Najvažnije je što je poslala poruku i što peva o 'čistom umu', što nam je u ovim vremenima najpotrebnije. Njena poruka je univerzalna i potrebna je ne samo nama, već celom svetu", zaključio je Mili za Grand Online.

