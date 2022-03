REKAO MI JE DA ĆU ISPASTI GLUPA! Vesna Đogani o UVREDAMA koje je dobijala i Đoletu - "Znam kad treba da povučem ručnu"

Vesna i Đole Đogani važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a svoju ljubavnu priču žive već dvije decenije.

Nakon što su otkrili da su se upoznali sasvim slučajno, Vesna je otkrila još neke pojedinosti iz njihovog života, a sada je priznala da se često dešava da ne posluša Đoletove savjete.

"Ja ne pričam toliko sa svojim drugaricama, porodicom i sestrama kao što pričam sa Đoletom. On je svašta proživio i doživio, pa mi ta njegova mudrost često bude od koristi. Mada, ima mnogo situacija i kada ja njega ne slušam uopšte, nego sebe i svoj osjećaj i intuiciju, furam po svom, na primjer kada je riječ o TikToku, iako on to nikada ne bi radio", istakla je Vesna, ali i dodala da ipak zna kada teba da "prikoči".

"Neke stvari koje sam ja radila na društenim mrežama Đole nije razumio, nije vidio na taj način i govorio mi je da ću ispasti glupa, ali ga nisam poslušala tu i ispostavilo se da sam bila u pravu. Ali itekako znam njegov pogled, ton i riječ da shvatim za ozbiljno kada mi kaže 'Nisam siguran da bi to bila dobra ideja', odmah primim tu informaciju i znam da treba da povučem ručnu", priznala je pjevačica.

Milionski pregledi na njenim videima dokaz su koliko je Đoganijeva popularna među mladima, ali na samom početku njene "druge profesije" nije bilo sve tako bajno.

"Mene su prvo hejtovali, vrijeđali su me, govorili su mi da me bude sramota mojih godina, imali su gard prema meni, ali sve se to promijenilo. Sada se vide rezultati mog rada! Mene sada klinci osjećaju kao da sam njihova generacija zbog sadržaja koji ja non stop snimam, ali definitivno me otkrivaju kroz TikTok, ali će kasnije, kada još malo odrastu da osjećaju i neke moje pjesme koje su mega hitovi i koje imaju drugu dimenziju", prisjetila se Đoganijeva.

O njenoj popularnosti svjedoči i titula "TikTok kraljice" koju je nedavno dobila, te se Vesna našalila na račun velikog broja ljudi koji je prati na toj društvenoj mreži.

"Ja sada već čini mi se imam četiri pune arene", rekla je kroz smijeh.

Vesna Đogani odrasla je u veoma teškim životnim okolnostima, ali nikada nije krila odakle je potekla. Vesna je u više navrata pričala o svom djetinjstvu koje nije bilo sjajno, a isto tako je isticala da je tada imala velike snove, bogatu maštu i bila srećno dijete.

