ŠTA JE TO NA GRUDIMA TANJE SAVIĆ?! Pjevačica šokirala - podigla džemper i pokazala šta ŠETA po njoj (VIDEO)

Tanja Savić pokazala je šta se krije ispod njenog džepera.

Pjevačica Tanja Savić mjesecima je u žiži interesovanja zbog svog ljubavnog života, a sada je privukla pažnju svojih fanova na mrežama.

Ona je na Instagramu objavila snimak na kom je pokazala šta krije ispod džepera i šta to šeta po njenim grudima.

Tanja je ležala na krevetu, a zatim je podigla džeper iz kog je izvirirelo šareno morsko prase koje je šetalo po njoj.

Tanja Savić

Podsjetimo, Tanja se nedavno vratila sa američke turneje

"Pare su padale po podu, to je bilo najjače! To je bilo kraljevski, zaista. Mislila sam prvo: 'Šta je ovo, nešto me udari sa strane...', nisam znala šta se dešava. Znate, tamo ima transvestita, pa vas tako malo nekad bičem puknu... Imate tamo sve, sve! Žao mi je što to, na primjer, nisam doživjela. Moje kolege muzičari, moj bend, on je to doživio, čak i to udaranje bičem! Dobro su prošli", prenijela je Tanja svoje utiske.