GLUPA JE KAO NOĆ, NIJE ZAVRŠILA 3 RAZREDA OSNOVNE! Jovana Jeremić izrešetala Tanju Savić - "Izigrava dežurnu budalu"

Tanja Savić je nedavno napustila emisiju Ognjena Amidžića i prvi put otkrila za medije da je razlog bila voditeljka Jovana Jeremić, s kojom "ne može da sedi u istoj emisiji".

"Tu je najveći krivac Ognjen Amidžić. Nikada to ne bih uradila da smo imali neki dogovor. Kada sam stigla tamo, ugledala sam Jovanu Jeremić. Nisam želela sa njom da sedim sa njom u istoj emisiji. Ona je osoba koja sebe hvali previše i dobija previše na medijskom prostoru. Odlika inteligentnih je da puste da ih neko drugi hvali, a ne da sami sebe hvale. Iznosila je neke stvari o meni. Ognjen, jednostavno, mora da bira goste", rekla je Tanja sinoć okupljenim medijima pred nastup u Beogradu.

Očekivano, sada se oglasila i Jovana Jeremić, koja pevačicu nimalo nije poštedela, pa se pretpostavlja da se priča neće završiti na ovome.

"Nemoj samo da mi Tanja Savić priča o inteligenciji. Neko ko je pokazao da je životno neinteligentan i neškolovan, neobrazovan u svakom smislu, neko ko je nesiguran u sebe, ko izigrava dežurnu budalu po medijima, neko kome je najveći domet da ga povežu sa političarem. To je Tanja Savić. To je bila najgledanija emisija u sezoni, umesto da je iskoristila taj prostor koji joj je dat, ona je otišla jer nije mogla da istrpi dominaciju inteligentnih i školovanih ljudi u emisiji. Ja sam kraljica, i to je njen poraz", izjavila je Jovana, a zatm se osvrnula na to što je pevačica istakla da je s voditeljem imala dogovor o tome ko će se pored nje naći u emisiji.

"Ona nikakav dogovor nije imala, Ognjen ne pravi dogovore s gostima, nego zove u emisiju i pravi dobar štimung u emisiji. Tanja, ako je navikla da pravi dogovore s voditeljima da bi došla do izražaja u nekoj emisiji, onda ne treba da bude javna ličnost. Suma sumarum, o inteligenciji ne može da priča Tanja Savić, koja je svojim dosadašnjim životom, radom i izjavama pokazala da je glupa kao noć. Nije završila tri razreda osnovne škole, tako da meni o inteligenciji može da priča samo neko ko je inteligentniji i obrazovaniji od mene. Tanja je i glupa i neobrazovana", oštra je bila Jovana Jeremić.

