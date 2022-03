BACALI SU PARE PO MENI, BILO JE KRALJEVSKI! Tanja Savić o bahanalijama i transvestitima - "Moje kolege su bičevali!"

Pevačica koja je nedavno održala američku turneju, progovorila o sceni s novčanicama na bini

Pevačica Tanja Savić nedavno je bila u Americi, odakle je domaću javnost zapalio snimak na kojem je vidimo kako peva dok joj gosti kluba bacaju novčanice pod noge.

Sada je otkrila sve o ovom iskustvu, ali i otkrila da je na nastupu bilo transvestita sa bičevima.

"Pare su padale po podu, to je bilo najjače! To je bilo kraljevski, zaista. Mislila sam prvo: 'Šta je ovo, nešto me udari sa strane...', nisam znala šta se dešava", rekla je Tanja, pa dodala:

"Znate, tamo ima transvestita, pa vas tako malo nekad bičem puknu... (smeh) Imate tamo sve, sve! Žao mi je što to, na primer, nisam doživela. Moje kolege muzičari, moj bend, on je to doživeo, čak i to udaranje bičem! Dobro su prošli! Mislila sam da me je neko puk'o bičem, ali nije. Dobro je da su bile pare!".

