SPASILA NAS JE SVOJE GLUPOSTI: Voditeljka PONIZILA Tanju Savić zbog skandala u emisiji - "I bolje što je otišla!"

Jovana Jeremić o postupku i izjavi Tanje Savić nakon napuštanja emisije voditelja Ognjena Amidžića

Izvor: Pink screenshot

Pjevačica Tanja Savić napustila je emisiju Ognjena Amidžića na Pink televiziji i to dok je voditeljka Jovana Jeremić bila usred rečenice.

Tanja se nasmijala dok je odlazila, a kasnije izjavila "da se ne kaje što je otišla iz emisije, i da se spasila".

Sada je Jovana Jeremić prokomentarisala njen postupak i složila se s njom!

"Tako je spasila se, spasila je sebe i spasila je nas od njene sopstvene gluposti", rekla je Jovana i otkrila da li misli da je Tanja otišla zbog nje:

"To ne znam stvarno, važno je samo da je emisija doživjela rekordnu gledanost i da je bila najgledanija u Amdži sezoni ove godine i da Tanja nije bila nosilac rejtinga i šera to smo bili Ivica i ja, iznijeli smo emisiju od početka do kraja kao pobjednici".

Sukob Tanje Savić i Jovane Jeremić nastao je zbog voditeljkinog priznanja u jednoj emisiji da "zna da se pjevačica tajno viđa s jednim moćnim političarem iz Banjaluke", da bi kasnije i otkrila njegovo ime - Draško Stanivuković.