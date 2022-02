JEDNU STVAR UVEK RADI PRED NASTUP: Lepa Brena priznala šta joj je najbitnije kad izađe na binu i šta NIKAKO ne voli

Traje decenijama i pravi je profesionalac, a neke stvari uvek praktikuje.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Lepa Brena je jedna od najvećih muzičkih zvezda na ovim prostorima, a i šire, a tokom više decenija duge uspešne karijere, jednu stvar pre nastupa nikako ne zaobilazi.

Brena je otkrila u čemu je tajna njene savršenosti na bini, ali pričala i o tome koliko se današnji nastupi razlikuju od nekadašnjih.

"Iskrena da budem, uglavnom dođem sat, dva pred nastup, već spremna. Imam gotovu i frizuru i šminku. Jedino ne volim da oko mene bude gužva, vika, da se stvara panika. Bitno mi je da na binu izađem u duševnom miru", rekla je Brena i istakla da koncerti više nisu kao nekada.

"Današnji nastupi se dosta razlikuju. Od '82. do '91. godine imala sam po dva koncerta dnevno sa Slatkim grehom, putovali smo, organizovali turneje… Nakon svega što se izdešavalo '91. godine, koncerti su maltene nestali. Kada se stanje u regionu smirilo, pevači su se vratili nastupima, ali to nije bilo isto", smatra muzička zvezda koja je nekada ovako izgledala:

Brena je ovom prilikom progovorila i o nasilju nad ženama i navela da ne želi da žmuri na ovu temu.

"Upućena sam u slučajeve nasilja nad ženama, a pomno pratim tu priču i na svetskom nivou. Volela bih da se društvo ozbiljno pozabavi temom zlostavljanja žena, dece, kao i pedofilijom. Mislim da bi trebalo zakonom mnogo strože kažnjavati takva dela. Takođe, javne ličnosti, ali i svi ljudi, treba da daju podršku žrtvama nasilja. Svi koji su ikada doživljavali zlostavljanje treba da istupe i da otvoreno govore o svom problemu, da se oglase. Mislim da ne postoji ženska osoba koja nije zlostavljana na bilo kakav način", rekla je pevačica i objasnila zašto je danas sve drugačije.

"Jedina razlika je ta što je ranije žene bilo sramota i strah da to kažu. Takođe, veoma je prisutna i osuda naroda, mnogi postavljaju pitanje zašto niste ranije to rekli. Pa možda pre 30 godina nisam imala hrabrosti, podršku javnosti… Danas bi to trebalo da bude drugačije".

Vidi opis JEDNU STVAR UVEK RADI PRED NASTUP: Lepa Brena priznala šta joj je najbitnije kad izađe na binu i šta NIKAKO ne voli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/lepabrenaa/printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/lepabrenaa/printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/lepabrenaa/printscreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/lepabrenaa Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/lepabrenaa Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: ATA Images/ Antonio Ahel Br. slika: 10 10 / 10

Pogledajte šta je Brena rekla o odnosu sa suprugom Bobom Živojinovićem i sinovima: