"ŽENA JE ŽIVO ČUDO": Kućna pomoćnica Lepe Brene ima natprirodne moći, leči ukućane i njihove prijatelje

Pevačica Lepa Brena godinama u kući ima pomoćnicu, a o njene natprirodne moći više puta su bile meta medija. Kako se već pisalo, žena koja Živojinovićima pomaže oko kućnih poslova, u svom telu navodno ima magnetno naeslektisanje, a ovo je otkrio pevačicin sin Viktor i to sasvim slučajno.

Njegov prijatelj otkrio je kako je Brenina porodica došla do tog saznanja, ali i kako im to pomaže da reše i neke zdravsvene tegobe.

"Sedeli smo jednom prilikom u dnevnoj sobi i slušali radio. Međutim, uvek kada bi ona prošla blizu muzičkog stuba, muzika bi stala. U početku smo mislili da je slučajnost. Pošto se to bukvalno uvek dešavalo, Viktor ju je pozvao i zamolio da stane pored muzičkog uređaja. Nastao je tajac. Svi smo se zabezeknuli", rekao je Viktorov drug, a onda dodao:

"Njoj je to bilo smešno, pa nam je objasnila da u organizmu ima neko namagnetisanje, što nam je demonstrirala i sa kašikama koje je naslonila na kožu i one su stajale. Nijedna se nije pomerila dok ih sama nije skinula sa tela. Šou živi! Takođe, kad neko ima probleme sa zglobovima, bolove, ona protrlja ruke, skoncentriše se i dlanove nasloni na bolno mesto. Oseti se neka čudna toplota i stvarno posle nekog vremena ta nelagoda prođe. Žena je živo čudo. Svako ko ima bilo kakav problem te vrste u kući, pa čak i gosti, obrati joj se za pomoć. Svima izlazi u susret jer kaže da je to dar od boga i ne sme to da sputava u sebi", zaključio je.

