KADA SE RAZOČARATE, SVAKI PUT KAŽETE DA NEĆETE VIŠE: Goca Tržan priznala da NIJE odustala od vantelesne oplodnje

Želja je ipak jača od svega, pa će ipak probati ponovo.

Izvor: Instagram/gocatrzan

Iako je nedavno odlučila da odustane od vantelesne oplodnje kojom već godinama pokušava da zatrudni i dobije dete sa suprugom Radomirom Novakovićem, Goca Tržan se predomislila i i dalje ne gubi nadu.

Goca je ranije izjavila da sve dok to ne ugrožava njeno zdravlje neće odustati od namere da zatrudni na ovaj način, a sada je i sama priznala da se nije poslednji put podvrgla vantelesnoj oplodnji, jer je želja ipak jača od stresa i trenutnog razočarenja.

"Ja rekla, ja porekla. Znate, kad doživite bilo kakvo razočarenje, svaki put kažete da nećete više. Niko ko to nije prošao ne zna kakav je to osećaj. I zaista tad pomislite da nema šanse opet kroz to isto da prolazite, mada isto kažete i kad se porodite. Međutim, vrlo brzo na to zaboravite i ipak poželite da probate ponovo", iskreno je rekla Goca koju sadašnje godine ne obeshrabruju.

"Nikada se nisam bolje osećala u svojoj koži, jer sam svesna svoje nesvesti i shvatila sam da sebe ne treba doživljavati previše ozbiljno, već živeti punim plućima. Toga se držim, jer me toliko lepote okružuje da je glupo da se fokusiram samo na ono što je ružno", smatra pevačica koja već ima ćerku Lenu, koja je u pubertetu.

Pogledajte šta je Goca iskreno rekla o potomstvu: