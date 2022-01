ZA SEKS I MOMKE ĆU ZADUŽITI PRIJATELJICU! Goca Tržan o ćerki u pubertetu - Ovo je bio naš NAJOZBILJNIJI razgovor!

Goca Tržan je uvek iskrena kada su u pitanju porodične stvari.

Izvor: Instagram/gocatrzan

Pevačica Goca Tržan iskrena je po svim pitanjima i temama iz privatnog života, pa su javnosti poznate i tajne njenog dugogodišnjeg uspešnog braka s Rašom Novakovićem, ali i problemi kroz koje prolazi zbog ćerke Lene, koja je sada u najgorem razdoblju - pubertetu.

Goca i Raša su zajedno punih deset godina, a Gocin recept za uspešan brak je dobar razgovor s partnerom, prihvatanje partnera onakvim kakav jeste, ali i redovan seks.

Iako je glavna domaćica u domu, neke stvari ipak prepušta Raši.

"Ume jaja da isprži, to radi najbolje. To mu uvek prepuštam, on ima živaca to, nešto zaliva, ja to prevrnem pa mi iscuri, a on to sve stpljivo. On kad pravi, on pravi jaja", rekla je Goca, pa otkrila i kako se nosi s ćerkinim pubertetom.

"Zasad je naš najozbiljniji razgovor vezan za poštovanje, moral, školu. Za etičke i moralne principe. O momcima i seksu još uvek ne. Ona je trenutno nezainteresovana za te stvari. Kada dođe na to red, postoji velika mogućnost da ću morati da zadužim neku prijateljicu. To uvek ide tako, deca o tome ne žele da razgovaraju sa svojim roditeljima i to je prirodno, ali ja zato imam kumu koja je totalni genijalac i verovatno će ona pričati o tome s njom", iskrena je bila pevačica, koja se u julu prošle godine venčala s Rašom i u crkvi.