SNEŽANA ĐURIŠIĆ O SUKOBU SA MILIJEM - "To je dovoljan razlog što ne radimo timski"! Otkrila sve o raspodeli kandidata

Pevačica Snežana Đurišić se osvrnula na sukob sa Aleksandrom Milićem Milijem koji se odigrao u jednoj od epizoda takmičenja "Zvezde Granda".

Snežana je priznala da nakon što se odvojila od Milija da je dobila samo tri kandidata i da je to velika nepravda. Da je o tome trebao da odluči Popović, a ne Mili.

"Ja pored moja tri kandidata, sada sam dobila još osam i sada imam pune ruke posla. I dalje stojim iza svojih reči da svaki narodnjak treba da ide kod mene, jer znanje koje ja imam sigurna sam da mogu mnogo da im pomognem", istakla je pevačica i dodala:

"Ja nemam nameru da pričam o nekome, jer ja tog čoveka i ne poznajem dovoljno da bih mogla bilo šta da kažem, a sve i da ga poznajem ne bih javno o tome govorila, jer je to prosto nepristojno. Ono što mogu da kažem, što je vezano za posao koji mi zajedno radimo to je da smo mnogo različiti i da je to dovoljan razlog što ne radimo timski. Naravno da me pozove za nekog kandidata, ukoliko taj neko hoće da peva što ja umem da pokažem, svakako bih se odazvala zbog kandidata".

U poslednjoj emisiji pomenutog takmičenja Marija Šerifović zaptetila je Violeti Viki Miljković da će je udariti pesnicom ako ne prestane da govori. Snežana je otkrila da li se takve stvari dešavaju i nakon što se snimanje završi:

"To je stvar trenutka i Marija je prosto takva i nije zlonamerna, ali to je nešto što mi i volimo kod Marije. Ja često imam žutu minutu ali stisnem zube".

Snežana se potom osvrnula na ćerku i otkrila da li planira duet sa njom.

"Uf ja bih to iskreno volela, ona je jako talentovana. Problem je što ona neće da se bavi javnim poslom i što ne želi da bude pevačica, ali i na sve to ona živi u Njujorku. Ćerka mi fali, ali iskreno tu daljinu i ne osećamo previše, jer ja kad god mogu, a mogu uvek dva, tri, pet dana da odem, ja se spakujem i odem do nje", završava Snežana.

