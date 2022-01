ČULA SAM DA JE NAMERAVALA DA MI OTME PARTNERA! Snežana otkrila sve o vezi s doktorom - "Žene ga gledaju"

Pevačica Snežana Đurišić progovorila je o vezi sa svojim partnerom, otkrila da je čula da je jedna koleginica htela da joj ga "otme", kao i da li planiraju venčanje.

Snežana Đurišić progovorila o brojnim aktuelnostima iz svog života i karijere, a u jednom trenutku progovorila je i o svom emotivnom partneru doktoru Vanji Miloševiću i stavila tačku na brojne spekulacije javnosti o njihovoj romansi.

"Mi smo ljudi u godinama, ne možemo biti dečko i devojka, to je smešno. Da je trebalo da se venčamo mi bi to uradili. Ja sam to u nekoliko navrata objasnila. Ne postoji ni jedan razlog da se venčavamo. Imamo život iza sebe, imamo unučiće, nama je dobro u vezi u kojoj se nalazimo, a koliko će to da traje sami Bog zna", rekla je Snežana u emisijie "Premijera - Vikend specijal" i dodala:

"Ja ću se moliti da to bude večno. Nismo se verili, živimo jedan fini, skroman, privatan život koji se trudimo da sačuvamo. Ne krijemo se, nemamo zbog čega. Previše se spekuliše, čula sam da je neka koleginica namerila da otme meni partnera. Ja volim što žene gledaju Vanju".

"Nesebične koleginice mi ga pohvale, ali takvih je mali broj. Moj partner je uvek sa mnom", zaključila je Đurišićeva.