PARTNER JE OSTAVIO U 52. GODINI KADA JE OSTALA TRUDNA: Ljiljana i ćerka su postale SOCIJALNI SLUČAJEVI, a onda PREOKRET

Glumica je samohrana majka i za svoju naslednicu spremna je na sve!

Izvor: Printskrin, Youtube/Prakticna zena

Glumica Ljiljana Jakšić u šestoj deceniji života postala je majka i rodila ćerku Dariju. Iako su je mnogi osuđivali, Ljiljana je sada progovorila o njihovoj borbi, o snalaženju tokom pandemije koja je sve zaustavila, pa jednom izjavom pokazala koliki je heroj.

"Važno je da smo se pokrenuli, da smo krenuli da radimo nešto. Ono što sam nastavila da igram je predstava ''Moj otac Vuk Karadžić''. Nije teško slušati ljude koji popiju, obično ja dok nastupam i oni koji su popili, oni se primire. Sve se dešava u kafani", rekla je Ljiljana u emisiji "Premijera - vikend specijal", a onda je progovorila i o svojoj naslednici.

"To je nešto najvažnije i najlepše u mom životu. To je pravo bogatsvo i suština života. Ona ide u drugi razred i još nije na onlajn nastavi. Ja mislim da sam mnogo žena motivisala i drago mi je. I žene u kasnijim godinama mogu da ostave potomstvo. Nije teško biti majka, tu su neke komplikacije koje su svakodnevne. Nije lako izgurati u poslu i druženju, pa tako ni u majčinstvu. Roditelji su tu vispreni i žilavi... Moja ćerka je puna pitanja, ona je znatiželjna da čuje šta sam ja radila u životu. Voli da me gleda kad radim i bila je otvaranju Skadarlije i tako je ponosna bila što ja baš tu radim. Mnogo je lepo to, ne doživljavam to kao nešto teško. Ja pokušavam da nađem načine da plivam u svemu tome. Bitna je ljubav. Iz silne ljubavi i želje sam ja i postala majka i ljubav je ključna reč u našim životima", rekla je Ljiljana i dodala da joj nimalo ne predstavlja teret to što je samohrana majka.

"Mnogo je ljudi koji mi čestitaju na hrabrosti. Meni je to čudno, mislim da bi se svaka majka u mojoj situaciji tako ponašala. Pored mene korača jedno divno mlado biće, koje ja usmeravam u životu. Pune smo priče i radosti, sve je to velika životna radost. Ona je izrazila želju da bude advokat. Počela je da svira violinu, ali ona će biti advokat", zaključila je za pomenutu emisiju.

Ljiljana Jakšić

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Podsetimo, Ljiljane je ostala trudna u 52. godini, a nakon saznanja da će dobiti dete partner ju je ostavio. Ona nikada nije želela da govori o njemu već se kao samohrana majka borila da svom detetu obezbedi najbolje moguće uslove.

Prošla godina bila im je izuzeto teška, pa su u jednom trenutku i postali "socijalni slučajevi". Ljiljana to nije krila od javnosti, govorila je o problemima sa kojima se suočavala:

"Mesecima ne radim i naravno da je korona uticala. Neverovatna mi je priča, kao da sam u zoni sumraka iz koje nikako da se probudim. Došla sam večeras u Skadarliju da obiđem restorane. Još uvek su svi jako stegnuti, ali je bliže tu nada da će se ovo sve završiti", pričala je Ljiljana jednom prilikom.

Ljiljana je tad istakla da je dobila pomoć od države, ali da je zbog otkazanih nastupa postala "socijalni slučaj". No, uprkos svemu, nije upućivala apel za pomoć.

"Nisam upućivala apele, bilo je uplaćemo nekih 90 hiljada za prva tri meseca, a onda smo postali socijalni slučajevi, sticajem okolnosti. To ti je kad ti život da limun, a napraviš limunadu. Desilo mi se da je advokatska kancelarija napravila donaciju za igranje moje predstave o Skadarliji", ispričala je tom prilikom glumica.