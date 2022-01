ŽIVI OD 1.200 DINARA, A DUŽNA JE 15.000 EURA: Sin Vesne Pećanac o teškoj sudbini glumice - "Jure je izvršitelji"

Sin glumice kaže da je njegova majka "u dugovima do guše" i da se snalazi kako zna i umije.

Fotografije glumice Vesne Pećanac nedavno objavljene u medijima, na kojima odlazi po ručak u Narodnu kuhinju i priča da je na rubu egzistencije, rastužile su javnost, a o ovoj teškoj temi sada je progovorio i glumičin sin Petar.

Teška sudbina zadesila je njegovu porodicu poslije smrti oca, čuvenog crnogorskog reditelja Živka Nikolića, o čemu se već dugo piše, a Petar ističe da je sve počelo još devedesetih godina.

"Nisam bio naročito 'potresen' kako su neki mediji to prikazivali, jer to traje godinama. Žena je, opet, u toj kuhinji sjedela i razgovarala sa patrijarhom. Dakle, bio je to sastanak na visokom nivou. No, ona nije u zavidnoj situaciji. U dugovima je do guše. Jure je izvršitelji. Ona se snalazi kako zna i umije. Ne može sama, ali, eto, ona se bori nekako. Obraća se ljudima za pomoć, a pomoć uglavnom izostaje. Gdje su kolege? Šta rade političari?", rekao je Petar.

Poslije nedavnih fotografija glumice, iz Crne Gore, ali i sa ovih prostora, mnogi su se javili da joj pomognu.

"Koliko znam, još uvek joj niko nije pomogao, u smislu da se trajno njen status i situacija riješe. Ona je dužna preko 15.000 eura državi Srbiji kroz tužbe, kazne i račune. Dok se ne oslobodi tereta dugova, ona neće moći da izađe iz začaranog kruga siromaštva i bijede. Ima mjeseci kada joj uzmu celu penziju, a nekada primi 1.200 dinara ili 2.100. Ko može da živi cio mjesec sa dvadeset eura? Samo Vesna Pećanac."

Kao dijete, Petar je imao izlete u glumačkim ostvarenjima svog oca i smatra da je puno toga naučio kako od majke, tako i od oca.

"Puno toga sam naučio od oboje. Možda od oca najvažnije: duboko promišljanje i sklonost ka perfekcionizmu, a od majke: radost igre i lakoću stvaranja. Ali, imao sam i drugih učitelja u životu. Pamtim Mucija Draškića, Branka Plešu, Voju Stanića, Bekima Fehmijua. Svoja umjetnička i životna iskustva, te poimanje poetskog i dramskog, sabrao sam u monodrami 'Posljednji romantik'. Tu predstavu igram u čast svim svojim uzorima i životnim učiteljima", rekao je Petar, koji je po obrazovanju reditelj.