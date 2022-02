DUŠKO TOŠIĆ ODRASTAO U NEMAŠTINI: Roditelji ga poslali u Dom za nezbrinutu decu, a bez ove poznate žene bi ostao gladan

Teška životna priča proslavljenog fudbalera i supruga Jelene Karleuše koji danas živi u luksuzu

Duško Tošić je imao vrlo teško detinjstvo, a njegova životna priča nikog ne ostavlja ravnodušnim. Iako danas živi u luksuzu o kakvom mnogi sanjaju, mnogi ne znaju da je u detinjstvu živeo u Domu za nezbrinutu decu, u siromaštvu i nemaštini, te da je do ovoga u čemu danas uživa stigao isključivo svojim radom i trudom.

Za njega je put do zvezda bio trnovit, odrastao je u malom selu Orlovat kod Zrenjanina, u kući punoj ljubavi ali sa malo finansijskih sredstava. Zbog teške nemaštine, Duškov otac Milorad odlučio je da ga pošalje u Dom za nezbrinutu decu Angelina Kojić Gina. Tamo se školovao i trenirao fudbal, od čega danas zarađuje milione.

"Moj Duško je bio nekoliko godina u internatu da bi se školovao i igrao fudbal, tamo je imao redovne obroke, što je za dete u razvoju vrlo važno. Sad je uspešan i mnogo smo ponosni na njega. Ostvario je svoj san. Živi u velikom gradu. Ja i moja supruga smo stari, živimo ovde jer nam je lepo. Priroda je oko nas, svež i čist vazduh. Ništa nam ne fali, a voleli bismo da nam unuke trče po dvorištu. Ne znate vi kako se Atina i Nika ovde lepo igraju. Ali, da ne pričam više, grdiće me supruga", rekao je jednom prilikom Milorad Tošić, Duškov otac.

U Domu učenika srednjih škola 'Angelina Kojić Gina' iz prve ruke ispričali su kako je proslavljeni fudbaler i suprug Jelene Karleuše proveo detinjstvo u njihovoj ustanovi.

"Tačno je da je Duško bio u našem domu. Živeo je na selu, a želeo je trenirati fudbal, roditelji su ga upisali kod nas. Redovno je odlazi kući kod svojih i oni su ga obilazili. Tada je naša ustanova imala deo za nezbrinutu decu, ali on je bio smešten u internatu. To je bilo davno, ali sećam se da je bio uporan i da je po celi dan igrao fudbal na školskom terenu", ispričao je jedan od Duškovih profesora.

Gospođa koja je hranila Duška Tošića

Njegova supruga Jelena Karleuša jednom prilikom se osvrnula na Duškov život, ali i zbog čega joj je on zabranio da loše komentariše kristinu Kiju Kockar.

"Nemam ništa protiv Kije, ali ima jedna zanimljiva priča. Moram je reći iako nisam planirala. Ispričao mi je Duško, moj muž. Kada sam ja imala žestoke napade na nju, on mi je rekao: 'Nemoj više da je diraš zato što je njena majka pomagala kad sam ja bio mali i kad sam bio jako siromašan i nisam imao šta da jedem. Njena majka mi je davala ručak u jednom restoranu gde je ona radila'. Tako mi je Duško rekao, živa istina", otkrila je Jelena jednom prilikom u emisiji "Ami G show".

Gospođa koja je Dušku Tošiću znala pomoći sa hranom iz restorana je Nadica Zeljković. Javnosti je postala poznata zato što joj je ćerka pobednica prve Zadruge, a i sama se okušala u spomenutom rijalitiju u četvrtoj sezoni te odnela laskavu titulu pobednice. Kući je kao glavnu nagradu ponela 50.000 evra.

Budući da je Karleuša javno progovorila o Nadičinom dobročinstvu, ona je sve bliže objasnila:

"On je imao 17 ili 18 godina kada je dolazio ovde, jer je 2002. otišao u Beograd, to sam zapamtila. Prešao je u prvi tim i hranio se ovde. Ja nisam bila upoznata s njegovom materijalnom situacijom, jer sam sve njih kada dođu smatrala samo decom. On je bio jedan lep, fin, vrlo skroman momak i zato mi je zapao za oko. Ja kad dođem ovde, oni su svi gladni, momci u razvoju, sportisti", rekla je Nadica za Dnevni avaz.

