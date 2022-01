OBRT, KARLEUŠA NAGOVARA DUŠKA DA S NJOM IDE U DUBAI, HOĆE DA SPASE BRAK: Mala od skandala ima plan za novi početak!

Haos koji je nastao na Božić, kada je Jelena Karleuša prijavila Duška Tošića policiji za nasilje, polako se stišava.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/ATA images/Antonio Ahel

Pjevačica, koja predstojećeg vikenda ima nastup u Dubaiju, ima želju da sa njom u toplije krajeve pođe i sportista kako bi na putovanju pokušali da očuvaju svoju bračnu zajednicu. To je za Kurir potvrdio njihov zajednički prijatelj, koji je insistirao na anonimnosti.

"Mogu da vam kažem da su se strasti smirile. Ponovo je sve u redu. Tenzija koja je postojala prethodnih dana polako se zaboravlja. Jelena se priprema za nastup koji ima u UAE i imala je želju da sa njom pođe i Duško.

Zasad nije poznato da li će Duško krenuti sa njom na put, ali on svakako ide na odmor u Dubai sa djecom, tradicionalno u februaru. Ova situacija, koja nimalo nije bila sjajna, dosta ih je poremetila, ali, koliko vidim, shvatili su da od svađe nema ništa i da sve može da se riješi mirnim putem. Oboje su bili jako napeti, ljuti jedno na drugo, a nasljednice su uspjele da ih smire na pravi način. Proći će i to. Izdržali su oni mnogo veće brodolome. Svima je žao što se to dogodilo i što su nadležni organi morali da intervenišu na najradosniji hrišćanski praznik", priča Jelenin i Duškov prijatelj za Kurir.

Prema njegovim riječima, od razvoda zasad nema ništa.

"Jelena daje sve od sebe da spase brak. Ni jedno ni drugo ne pominju razvod. Smatrala je da je najbolje da zajedno otputuju u Dubai. To bi bila savršena prilika da se stvari dovedu u red, ali vidjećemo da li će doći do zajedničkog putovanja jer je Dušku izrečena mjera zabrane prilaska u trajanju od trideset dana. Karleuša putuje u srijedu i najvjerovatnije će se zadržati oko desetak dana. Ovaj nastup joj je veoma važan. Ta žena je mnogo toga podnijela na svoji m leđima, ali su joj posao i porodica na prvom mjestu. Mi prijatelji smo uvjereni da bi ih ovo putovanje ponovo zbližilo", zaključuje Kurirov sagovornik.

Tošićev advokat poručio: Ostavite ih da žive u miru i svađi!

Nebojša Perović, advokat Duška Tošića, naglasio je da je nekadašnji fudbaler negirao da je udario suprugu Jelenu Karleušu i apelovao da bi trebalo da se porodica Karleuša-Tošić ostavi na miru.

"Gospodin Tošić je saslušan i ispitan. Negirao je izvršenje krivičnog djela. Svi napisi koji su bili u novinama, gdje se pričalo sve i svašta, meni to maksimalno liči na jedno pogovaranje. Tome bi trebalo da dođe kraj i da se ostave na miru, da porodica živi u ljubavi, miru i svađi, kao što i sve ostale porodice žive. Svjesni smo da su izuzetno popularan par, jer ova scena nije velika, ali je u javnosti buknula". rekao je advokat za Kurir televiziju.