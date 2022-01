TEODORA NIJE IMALA SEKS SA 20 GODINA U RIJALITIJU! Anđelo opleo po maloletnoj Milici, pa se setio bivše!

Učesnici Zadruge birali su između dvoje nominovanih Mensura Ajdarpašića i Ane Jovanović

Izvor: Instagram/TeodoraDzehverovic

Red je došao i na Anđela Rankovića da kaže koga nominuje, a on je ovu priliku iskoristio i da pomene bivšu devojku, pevačicu Teodoru Džehverović.

"Krenuću od Ane, pošto verujem da će Mensur imati neki komentar. Ana je jako pozitivna, ima lepu energiju, a mene iskreno ne zanima šta je bilo pre mene. Ona je sa svojih 19 godina dovoljno zreala, a vidi se da ona nije dovoljno emotivna zrela. Ja prošle godine nisam imao želju da uđem u neki odnos, ali ovde sada želim", rekao je Anđelo, a onda komentarisao Mensura:

"Ja nikada nisam video osobu koja ima toliko visoko mišljenje o sebi, mada ja cenim to, ali ako se ne preteruje. Međutim, kada neko konstanto to pominje, on uopšte nije takav. Ne dopada mi se njegov odnos prema meni od samog početka", a onda se dotakao svoje bivše devojke Teodore Džehvarović sa kojom je bio u emotivnoj vezi tokom Zadruge 1.

"Što se tiče Teodore, naša veza je bila sjajna, i svi znaju da Teodora nije imala seks sa mnom sa 20 godina u rijalitiju, a Milicu će svi znati kao devojku koja se čerečila sa tobom sa 17 godina. Ti ne možeš i da hoćeš mene da poniziš, ali ne možeš", rekao je Anđelo.

"On je sada objasnio da me zna kao osobu od Zadruge 1, a govori da sam ovaj momak. Ja ove sezone neću ćutati. Ostavljam Anu naravno, šaljem Mensura", nominovao je Anđelo pa otkrio da on nema problem sa Mensurom zbog Milice.

Izvor: YouTube/zadrugaofficial/screenshot