POSLE 3 GODINE ISPLIVALI ŠOK DETALJI: Anđelo varao Teodoru, slao poruke pa blokirao - "Saznala je i pravila probleme"

Ljubav Teodore i Anđela privukla je mnogo pažnje, djelovali su srećni i zaljubljeni, a nakon tri godine isplivala je prava istina o njihovom odnosu.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Marijana Zonjić, učesnica rijalitija "Zadruga" otkrila je javnosti do sada nepoznate detalje o svom odnosu sa bivšim dečkom Teodore Džehverović, Anđelom Rankovićem.

Ona je priznala da joj je Anđelo slao poruke još dok je bio u vezi sa pjevačicom.

"Mi se prvi put sad upoznajemo, ali on je meni slao poruke još dok je bio u tajnoj vezi sa Teodorom, ona mu je zamjerila na tome. Ja sam bila u Zadruzi 2 kad su te poruke izašle, to su moje drugarice izašle, on mi se naljutio jer mu je Teodora pravila probleme i onda me je blokirao. Nakon toga me je odblokirao, zvao da se vidimo, ja nisam mogla, on me blokirao", rekla je Marijana, a onda je nastavila da objašnjava šta se dalje dešavalo između njih:

"Onda je prošao period, javio mi da se vidimo kad sam bila sa Igorom. Ja sam mu rekla da imam momka, on me opet blokirao. Pitala sam ga da li me je odblokirao, kaže da ću morati da zaslužim. Lijep je dečko, sve su poludele za njim. Sviđa se Sanji, Ani, i jednoj i drugoj, Aleks se sa njim dopisivala, ne MC Aleks, Aleks Mima", otkrila je Zonjićeva.

Marijana Zonjić

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Podsjetimo, i ranije se pisalo o tome da je Anđelo varao Teodoru, te su se sa njim povezivale Nataša Radan i Sanja Stanković.

Džehverovićeva sada uživa u ljubavi sa košarkašem Ninom Čelebićem, dok je Anđelo nedavno postao učesnik pete sezone Zadruge. Pogledajte kako Teodora danas izgleda: