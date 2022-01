"OGORČENA SAM, TO JE PRIMITIVNO": Verica Rakočević (74) odgovorila na prozivke zbog slike u miniću - Ne takmičim se 

Verica Rakočević izazvala je burne reakcije zbog fotografija.

Izvor: Instagram/verica.rakocevic/printscreen

Modna kreatorka Verica Rakočević u osmoj deceniji privlači veliku pažnju svojim izgledom, pa je tako njena fotografija u mini suknji nastala dok šeta centrom Beograda prošla veoma zapaženo na društvenim mrežama.

Pored onih koji su bili oduševljeni Veričinim izgledom u 75. godini i udijelili joj mnoštvo komplimenata za odličnu liniju, nisu izostali ni oni koji smatraju da je takvo oblačenje neprimjereno njenim godinama i da ne treba da "glumi djevojku i takmiči se sa djevojkama".

Tim povodom oglasila se i Verica, koja je iznijela svoj stav da bi svi trebalo da se oblače onako kako se osjećaju.

"Vrlo sam svjesna svojih godina i trudim se da ih nosim u skladu sa energijom koju imam. Uopšte ne pripadam onoj kategoriji žena koja će se takmičiti s mlađima, to mi je primitivno. Ogorčena sam na činjenicu da žena kada napuni 35, 40 godina mora da nosi kratku kosu, haljine duge do zemlje, ne smije da joj se vidi nijedan dijelić tela. To je glupost, treba da se oblačite onako kako se osjećate", poručila je Verica za Kurir i dodala:

"Pametna glava je bitna. Nekada mi je smiješno kada se dovodi u pitanje kada neko ko ima više godina mora nekako da se oblači. Niko meni ništa ne diktira, ja se oblačim kako ja želim, udala sam se za osobu koju želim. Način života, genetika, raspoloženje, to najviše utiče na ljepotu. Mi svoju sreću prenosimo na druge. Imati dobre noge i lijepo tijelo sa 70 godina jeste privilegija, ali je najmanje važno to prikazivati".