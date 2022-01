SVEKRVA JE OD VERICE RAKOČEVIĆ STARIJA SAMO 2 GODINE! Ovo je Veljkova majka - evo šta je sinu rekla za snaju

Svekrva modne kreatorke Verice Rakoćević starija je od nje samo 2 godine.

Majka Veljka Kuzmančevića, supruga Verice Rakočević sa kojim je u braku već osam godina, Dušanka Kuzmančević starija je od kreatorke samo 2 godine.

Dušanka nije do sada javno govorila o njihovom braku, te je izbegavala da se eksponira u medijima. Međutim, ona se sada pojavila se u delu emisije "Dok anđeli spavaju" u kojoj je Veljko gostovao i govorio o svom životu, uspesima, kao i o saputnici Verici.

"Dolazim sa posla, a on se vratio sa Zlatibora. Kaže on meni vraćam se za Beograd, došao sam da ti kažem da sam sa Vericom. Bila sam zatečena. Pričali smo o tome i rekla sam: 'Ako je to to, i ako ste se našli i ako je voliš, onda u redu, ali ako je nešto drugo onda nemoj. Ako si spreman da te svi gledaju i zapitkuju, kao i mene na poslu - onda okej'. Tada sam ga pitala i nikad više. Ja ne pitam, samo ako sami nešto kažu", rekla je u delu emisije, a onda je Veljko ispričao kakav odnos ima sa majkom.

"Nas troje smo uvek bili bliski i otvoreni jedni prema drugima. Mnogo vremena smo proveli u razgovoru, razumeli smo se", istakla je Veljkova majka.

