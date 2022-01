BIVŠI I TADAŠNJI MUŽ U ISTOJ KUĆI! Nada otkrila kako ih je pomirila i progovorila o NEUSPELIM brakovima: Bilo je STRESNO

Pevačica Nada Obrić iza sebe ima dva braka, a kako je ispričala razvodi su joj jako teško padali.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je ispričala uvek se tridila da ima dobar odnos sa bivšim muževima zbog dece, ali otkrila i kako ih je pomirila.

"Ja sam imala dva braka i oba neuspela i svaki put kad sam se razvodila sam bila beskrajno tužna i stresno sam doživela oba puta i zato kažem da treba uraditi sve ako postoji srž da brak može da opstane. Pogotovo se to odnosi danas na mlade devojke, on nije skuvao ručak i neću ga ja više, neće ni da popegla, zamisli sačekalo me, ja odlazim. To je mnogo stresno, bez obzira ko je ostavljen, a ko ostavlja", rekla je pevačica u emisiji "Magazin in" i dodala:

"Ja drugi put kad sam se udala, ja sam pomirila prvog i drugog muža, pa je drugi muž mogao da dolazi u moju kuću i kuću mog muža kad god je hteo i koliko god je hteo, trebalo je ubediti i jednog i drugog, naravno da sam to uradila zbog dece, jer nisu deca kriva za moju situaciju, da bi deca imala osećaj da se nismo razveli, da je tata tu svaki dan, ali trebalo je dovesti do te situacije i onda dođe situacija u kući sedi jedan sedi drugi, dođem ja, a ovaj prvi pita u kući od ovog drugog: 'Šta ćeš da popiješ?'".

Nada je pričala i o lalvovskoj borbi sa karcinomom, koji joj se tri puta vraćao, kao o poslednjoj operaciji za kuje je rekla da "nije trebalo da je preživi".